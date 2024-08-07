Başında gözyaşlarına boğuldular! Kahreden kaza: Otomobil sürücüsü 18, motosiklet sürücüsü 14 yaşındaydı...

Feci kaza, Antalya'nın Kepez ilçesinde Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu.

14 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü.

UZUN SÜRE BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

S.B.'nin ölüm haberiyle olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. S.B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır