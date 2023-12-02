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  4. 'Başındaki Filistin şalından rahatsızım' diyerek 14 yaşındaki kıza araçtan indirmişti! Kahramanmaraş'taki servis şoförü gözaltına alındı

'Başındaki Filistin şalından rahatsızım' diyerek 14 yaşındaki kıza araçtan indirmişti! Kahramanmaraş'taki servis şoförü gözaltına alındı

02.12.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Müzik açılmasından rahatsız olan 14 yaşındaki kız öğenciye tepki gösteren servis şoförü "Ben de başındaki Filistin şalından rahatsız oluyorum, in aşağı" diye bağırdı. Söz konusu anların yayılmasının ardından Kahramanmaraş Valiliği, şoförün gözaltına alındığını duyurdu.

'Başındaki Filistin şalından rahatsızım' diyerek 14 yaşındaki kıza araçtan indirmişti! Kahramanmaraş'taki servis şoförü gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir okul minibüsü şoförü, 14 yaşındaki kız öğrenciyle tartıştı. Kız öğrenci yönetmeliğe göre serviste yasak olan müzik çalınmasından rahatsız oldu.

"FİLİSTİN ŞALINDAN RAHATSIZIM İN AŞAĞI"

Servis şoförü kızın isteğini geri çevirip aracı durdururken, 14 yaşındaki kız çocuğuna, "Ben de başındaki Filistin şalından rahatsız oluyorum, in aşağı" diye bağırdı.

O ANLAR KAMERADA

Şoförün o anları, sözlü şiddete uğrayan kız çocuğu tarafından amatör kamerayla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Kahramanmaraş Valiliği, şoförün gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dulkadiroğlu İlçemizde bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi, okul servis aracında yaşanan olay ile alakalı servis sürücüsü hakkında adli soruşturma başlatılarak Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi... Nefret ve Ayrımcılık Suçu nedeniyle gözaltına alınmış ve şahıs saat 13.00’te mahkemeye çıkartılacaktır.

Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından trafik para cezası uygulanmıştır.

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