Başındaki peruğun altında uyuşturucu taşırken polise yakalandı
Karaman'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Mustafa A.’nın başına taktığı peruğun altında 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa A. ile yanındaki Mehmet Ferit B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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