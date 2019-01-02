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Başındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, yağmurdan kayganlaşan zeminde ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde yaşamını yitiren sürücü Emre Demirel (30), toprağa verildi.

Başındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, yağmurdan kayganlaşan zeminde ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde yaşamını yitiren sürücü Emre Demirel (30), toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan 3 kişiden taburcu edilen Mehmet Kaplan, başındaki sargıyla cenaze törenine katılarak arkadaşına veda etti.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Üçgen Kavşağı'ndan Bağbaşı Mahallesi yönüne giden Emre Demirel, yağmurdan kayganlaşan zeminde, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Otomobil ikiye bölünürken; halı ve koltuk yıkama dükkanı ile apart daire işletmeciliği yapan sürücü Emre Demirel öldü. Otomobilde bulunan Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ise yaralandı. Yaralılardan Kaplan, taburcu oldu.
Demirel için Bağbaşı Mahalle Camii'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Demirel'in babası Ramazan ve eşi Sultan Demirel, cenaze töreninde baş sağlığı dileklerini kabul etti. Kazadan yaralı kurtulan Mehmet Kaplan cenaze törenine katılarak, arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Demirel, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Başındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldıBaşındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldıBaşındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldıBaşındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldı

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