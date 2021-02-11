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Başından aşağıya çaydanlık dökülen kadın feci şekilde yandı

11.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta elindeki çaydanlığın devrilmesiyle başından aşağıya kaynar su dökülen kadın feci şekilde yandı.

Bayburt’ta elindeki çaydanlığın devrilmesiyle başından aşağıya kaynar su dökülen kadın feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan genç kadının başında, yüzünde ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluştu.
Bayburt’ta yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Elmas Keleş, eşinin iş yerine götürmek için çay yaptı. Keleş, çaydanlığı mutfaktan sobanın üzerine koymak için odaya götürdüğü sırada ayağı kayarak düştü. Düştüğü sırada çaydanlığın içindeki kaynar su genç kadının başından aşağıya döküldü. Evlerinin altındaki iş yerinde müşterisi ile ilgilendiği sırada eşinin çığlığını duyan Mustafa Keleş hemen eve koştu. Eşinin feci şekilde yandığını gören Mustafa Keleş, genç kadını suyun altına soktu. Daha sonra özel araçla Bayburt merkezindeki hastaneye getirilen genç kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden genç kadının başında, göğsünde, boynunda, ensesinde ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.
Tedavisinin iyi şekilde devam ettiğini belirten Elmas Keleş, “Bayburt’tan geliyoruz. Kaza geçirdik buraya geldik. Çaydanlıkta çayı demlemiştim, mutfaktan sobanın üzerine götürüyordum. Ayağım kaydı düştüm, çaydanlık üzerime devrildi. Yüzümün sağ tarafı, göğüs tarafım, boynum, ensem ve kollarım yandı. Nasıl kaydım bilmiyorum. Tedavim çok iyi geçiyor. Çok memnunum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aşağıda eşimin iş yeri var, iki çocuğum haber verdi geldi” diye konuştu.
Eşinin çığlıklarını duyunca hemen eve koştuğunu ifade eden Mehmet Keleş ise, “Evimizin altında iş yerim var, mobilya imalatçısıyım ben. Evden ses geldi, eşim ve çocuklarım bağırdı. Çıktım yukarı gördüm, banyoya soktum yandığını görünce. Küçük kızım annem yandı dedi. Özel arabayla köyden Bayburt’a getirdik. İlk müdahale Bayburt’ta yapıldı. Pazartesi günü de Erzurum’a sevk edildi. Hemen müdahale edildi. Bilinci açıktı olay esnasında, eşime müşteri var çay demle demiştim. Mutfaktan sobanın üzerine götürürken çaydanlık dökülmüş. İstanbul’da özel hastanelere gittim ama böyle bir hastane görmedim. Sağlık çalışanlarından, personelden Allah razı olsun. Çok ilgilendiler” şeklinde konuştu.

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