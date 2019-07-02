HABER

Başından bıçakladığı genci böyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bursa’da 19 yaşındaki bir genç 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü.

Bursa’da 19 yaşındaki bir genç 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mustafa Türker ile 22 yaşındaki E.İ. arasında 50 lira para için husumet bulunuyordu. Konuşmak için Mustafa Türker’in bulunduğu iş yerinin önüne gelen E.İ. bir süre konuştu. Cebine sakladığı sustalı çakıyı kimse fark etmeden bir anda sallayan E.İ. Mustafa Türker’in başına sapladı. Ne olduğunu anlamayan Türker, can havli ile kendisini bıçaklayan E.İ.’yi iterek yere düşürdü. Türker aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. ise kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Türker çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.
Olayla ilgili tahkikat yürüten cinayet ekipleri şüpheliyi ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.İ.’nin suçunu kabul ettiği ve cinayeti 50 lira para için işlediğini söylediği öğrenildi.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Osmaniye’deki sır cinayet çözülemediOsmaniye’deki sır cinayet çözülemedi
3 ilde silah kaçakçılarına operasyonda suikast silahı ele geçirildi3 ilde silah kaçakçılarına operasyonda suikast silahı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.