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  4. Başından bir an bile ayrılamadı! Tek teker şovu genç kızı hastanelik etti

Başından bir an bile ayrılamadı! Tek teker şovu genç kızı hastanelik etti

01.09.2024 11:19
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Manavgat’ta seyir halindeyken motosikletin önünü kaldıran sürücü, arkasında bulunan yolcunun düşmesine neden oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada kask sayesinde kazayı yaralı atlatan genç kızın başından ayrılmayan motosiklet sürücüsü, arkadaşına moral vermeye çalıştı.

Başından bir an bile ayrılamadı! Tek teker şovu genç kızı hastanelik etti

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Hisar Caddesi üzerinde seyir halindeki H.B., kullandığı motosikletin önünü kaldırmak istedi. Bu sırada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan F.R. hazırlıksız yakalanınca dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kazada yaralanan ve başındaki kask sayesinde yaşama tutunan genç kızın yardımına motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu sırada motosiklet sürücüsü yaralanan genç kızın başından bir an bile ayrılmayarak moral vermeye çalıştı. Yaralı genç kız 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletin önü kaldırılarak geçtiği sırada genç kızın düştüğü görüldü. Sürücünün gaza bastığı sırada genç kızın geriye doğru başının üzerine düştüğü, kask sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet
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