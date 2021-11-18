Başından hiç kalkmak istemeyeceğiniz en iyi televizyon modelleri

Gelişen teknoloji ile tabletler, telefonlar ve daha pek çok teknolojik üründe olduğu gibi televizyonlarda da değişimler ve gelişmeler yaşanıyor. Özellikle akıllı televizyonlar hayatımızda büyük yer kaplıyor. 4K görüntü kalitesine sahip, internet bağlantısı özelliği bulunan, LED görüntü teknolojisi gibi pek çok özelliği destekleyen televizyonlar, evimizin salonlarında yer almayı bekliyor. Ultra gelişmiş ses seçeneği ile sevilen filmler ve diziler yepyeni boyutlara kavuşuyor. YouTube, Netflix, Movie TV gibi pek çok özelliği geniş ekranda deneyimlemek isteyenlerin çok beğeneceği akıllı televizyonlar; son teknolojiyi deneyimlemek isteyen kullanıcılara sunuluyor. Salon ve ofis dekorasyonuna en uygun teknolojiyi getirebilecek; sinema, oyun ve maç bağımlılarının büyük beğenisini kazanacak en iyi televizyon modelleri ve markaları sizlerle...

1. Tasarımda ultra incelik arayanlara özel

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50 inç ekran görüntüsüne sahip bu televizyonla evinizin salonunda keyifli bir seyir yaşamanız mümkün. 4K çözünürlüğe sahip bu televizyon, aynı zamanda LED görüntü teknolojisini sunuyor. 4K Smart LED TV özelliği ile bilinen bu harika cihaz, 2000 Hz yenileme hızına sahip. Bluetooth teknolojisine ve Wi-Fi bağlantısına erişim olanağı tanıyor. Bu sayede sevilen filmler ve diziler kolayca izlenebiliyor. Son derece iyi olan ses kalitesi ile harika bir kullanıcı deneyimi vadediyor. "En iyi LED TV hangisi?" sorusunun yanıtı niteliğindeki bu televizyona bayılacaksınız.

Toshiba tarafından üretilen 2020 model bu akıllı televizyonu daha yakından incelemek için buraya tıklayın.

2. Bluetooth destekli teknoloji harikası

Bluetooth özelliği ile kullanım kolaylığı tanıyan bu akıllı televizyon, 43 inç ekran boyutu ile kullanıcılarını bekliyor. 1080P ekran çözünürlüğüne sahip bu ürün, ekran renklerini daha iyi yansıtıyor. E enerji sınıfında yer alan bu televizyon, aynı zamanda en iyi SMART TV teknolojisini de beraberinde getiriyor. 50 Hz yenileme hızına sahip bu ürün, akıllı telefonlarda da sık kullanılan video paylaşım sitesi YouTube'u da destekliyor. DTS HD ses özelliğini de kullanıcı deneyimine sunan bu ürün, keşfedilmeyi bekliyor.

Evinde seyir keyfinin tadını çıkarmak isteyenler, VESTEL markası tarafından çıkarılan bu ürünü daha yakından inceleyin!

3. Netflix tutkunlarını etkileyecek bir akıllı televizyon

Netflix tutkunlarının zahmetsizce kullanabileceği FHD HD Smart LED TV, 40 inç ekran boyutu ile izlenen film ve dizilerin keyfini çıkarmak isteyenlere hitap ediyor. 1080 P çözünürlüğü sayesinde filmlerdeki efektleri daha iyi algılayabilme olanağı tanıyan ve dahili UHD uydu alıcısı teknolojisine sahip bir ürün. Rakip modellerinin aksine 50 Hz yenileme gücünü sunan bu akıllı televizyon modeli; YouTube, Facebook ve Amazon video türünü destekliyor. Ayrıca masaüstü kurulum için ayak aparatı da bulunuyor.

Samsung tarafından üretilen ve oldukça ekonomik bir akıllı televizyon arayanların ilk tercihi olacak bu modele daha yakından bakmak isterseniz bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

4. 4K özelliğinden şaşmayanlara

Bir seyir keyfinden ultra özellik bekleyenler için 4K görüntü kalitesi sunan bu ürün, Android TV internet hizmetlerini de destekliyor. Wi-Fi bağlantı özelliği sunan bu akıllı televizyon, 58 inç ekran boyutuna sahip. Şık bir tasarıma sahip olması nedeni ile sıklıkla tercih edilen bu akıllı televizyon modeli, sinematik görüntü ve ses deneyimini de aynı anda yaşamanızı sağlıyor. HDR10+ uyumuna sahip bu televizyon, 50 Hz yenileme hızını da beraberinde getiriyor.

Philips tarafından üretilen bu akıllı televizyonu daha yakından incelemek ve sahip olmak için sizi şöyle alalım.

5. Teknolojiyi daha yakından hissetmek isteyenlere

Duvara monte edilebilme özelliği ile salon dekorasyonunuza uyum sağlayacak bu akıllı televizyon, 43 inç ekran boyutu ile her alana uyum sağlıyor. Netflix'i destekleyen bu ürün, LED görüntü teknolojisini de beraberinde getiriyor. Seyir keyfini eşsiz kılan ve görsel efektlere yakından tanıklık edebileceğiniz 4K teknolojisini sunuyor. 2018 yılında kullanıma sunulan bu model, 3.5 mm kablolu bağlantı türünde. Aynı zamanda A enerji sınıfına sahip bu televizyon modeli, uydu alıcısı sistemini de kullanıcı deneyimine bırakıyor.

LG markasının en iyi televizyon modellerinden olan bu ürünü daha yakından inceleyebilirsiniz.

6. Ev dekorasyonunda hem teknoloji hem de şıklık arayanlara

Siyah rengi ile sıklıkla tercih edilen bu akıllı televizyon modeli, 4K görüntü kalitesi ve 58 inç ekranı ile evinize ve ofislerinize çok yakışacak. HDMI özelliği, USB girişi ve Wi-Fi özelliği ile çok sevilen bu ürün, 1800 Hz yenileme hızı ile sıklıkla tercih edilen bir model. DLNA teknolojisini de beraberinde getiren bu akıllı televizyon, dahili Wi-Fi ve Bluetooth ile yeniliklerin sınırlarını zorluyor. 66 Watt değeri ile düşük enerji ve yüksek performans gösteriyor.

İyi bir ses kalitesine sahip Regal Smart TV'yi yakından incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

7. Hem ince hem şık

Özellikle pandeminin etkisi ile online ders uygulaması EBA'ya sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Ayrı bir teknolojik ürün gerektirmeden EBA'yı destekleyen bu televizyon modeli, ultra slim teknolojisi ile göz dolduruyor. 49 inç ekran büyüklüğüne sahip bu ürün, 1080p çözünürlüğe ve 50 Hz yükleme hızına sahip. LED görüntü teknolojisine sahip bu ultra ince akıllı televizyon, aynı zamanda Netflix platformunu da destekliyor. Evinde ve ofisinde hem şıklığı hem de teknolojiyi bir arada yakalamak isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Kablosuz görüntü aktarımı sağlayan bu televizyonu incelemek için burayı tıklayın.

8. Kontrasta ve renk uyumuna özen gösterenlere özel

Evde geçirilen zamanı çok daha keyifli hale getirmek isteyenler için üretilen yüksek performanslı televizyonlar arasında yer alan bu ürün, 65 inç ekran boyutuna sahip. A enerji sınıfında yer alan bu ürün, Wi-Fi bağlantı olanağı da tanıyor. LED ve 4K görüntü teknolojileri ile görsel efektleri ön plana çıkarıyor. Muhteşem bir kontrast ayarı yapabilen bu televizyon modelinde NanoCel Display teknolojisi de yer alıyor. Bu sayede ses kalitesi de oldukça ön plana çıkıyor.

LG markası tarafından üretilen 2020 model bu teknoloji harikasını daha yakından tanımak için tıklayın.

9. Ekonomik ve teknolojik bir akıllı TV

Evinde ve ofisinde hem yüksek teknolojili hem de uygun fiyatlı bir televizyon arayanlara özel olarak üretilen bu akıllı televizyon, 39 inç ekran boyutuna sahip. 1080p çözünürlüğü ile görüntü kalitesinden ödün vermeyenler için tasarlanan bu televizyon modeli, mono ses çıkış moduna sahip bir ürün. Dahili uydu alıcısı özelliği ile farklı deneyimler yaşamak isteyen kişiler için uygun olan bu televizyon modeli 2x8 W ses çıkışına da sahip.

Siyah renk seçeneği ile şık bir tasarıma sahip Axen Akıllı Televizyon'un tüm özelliklerini daha yakından incelemek ve diğer görsellerine ulaşmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

10. Youtube desteği ile ön plana çıkan bir Smart TV:

4K görüntü kalitesi ile televizyonda canlı ve parlak görünüme özen gösteren kişilere özel bu Smart LED TV, 60 Hz yenileme hızına sahip bir ürün olarak piyasada yer alıyor. Bu televizyon modelinde HDMI girişi, USB, Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikler de bulunuyor. Seyir keyfi için yalnızca televizyon kanallarına bağlı kalmayanlara özel olarak YouTube ve Netflix sevenlere kolaylık tanıyacak birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Ses dengeleme özelliği ile farklı bir deneyim ve sinema efekti yaşamak isteyenlere özel bu televizyonu çok seveceksiniz.

TCL markası tarafından kullanıcılarla buluşturulan bu akıllı televizyonu daha yakından incelemek isterseniz bu sayfayı ziyaret edin.

11. Tasarruflu teknoloji sevenlere

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Uygun fiyatlı ve teknolojik bir televizyon arayanlara özel olarak üretilen bu akıllı televizyon, 24 inç ekran boyutuna sahip bir model. Özellikle büro gibi yerler için uygun bir kullanım alanı bulunan bu televizyon, HDMI ve USB özellikleri ile öne çıkıyor. LED görüntü teknolojisi ile ekran dahili entegre kullanımına imkan tanıyor. Ekran uydu alıcısı ile kullanılabilen bu televizyon, donanım arayüzüyle de rakipleri arasından sıyrılmayı başarıyor. Yüksek ses ve görüntü kalitesi ile seveceğinizi düşündüğümüz bu ürün, Awox firması tarafından satışa çıkarılıyor.

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12. Ultra ince çerçeve ile şıklık yakalamak isteyenlere

32 inç flat ekran ve ultra ince çerçeve özelliği ile şık bir görüntüye sahip bu televizyon, 1366x768 ekran çözünürlüğü ile ön plana çıkıyor. 4 çekirdekli işlemci ve 200 Hz yenileme hızına sahip bu Smart TV; Wi-Fi, WGA ve USB gibi bağlantı türleri ile dikkat çekiyor. Yüksek görüntü kalitesi ile maç izleme keyfini doruklarda yaşamak isteyenlere özel akıllı televizyon, Netflix ve YouTube'u kullanma şansı da sunuyor. Klavye ve mouse gibi dahili ürünlerle farklı bir kullanıcı deneyimi sağlayan bu ürün, Onco markası tarafından teknoloji severlerle bir araya getiriliyor.

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13. Android Smart TV teknolojisini bir adım önde yaşayın!

Netflix, YouTube, Prime Video ve Live TV gibi pek çok özelliği aynı anda sunabilen bu akıllı televizyon; 58 inç ekran boyutu ile evde sinema keyfi yaşayabilme fırsatı tanıyor. 4K çözünürlüğe sahip bu ürünle maçlar, en sevilen dizi ve filmler; kaliteli bir görsellikle izlenebiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth gibi bağlantı türleri ile kullanılabilen bu televizyon, 20 W ses çıkış gücü ile görsel seyir ve işitsel zevki bir arada yaşatarak gerçek bir sinema tadı veriyor. Uydu anteni girişi, web tarayıcısı, uygulama yükleyebilme özelliği ile çok beğeneceğinizi umduğumuz bu televizyon, Toshiba tarafından sizlerle buluşturuluyor.

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14. Olağanüstü bir televizyon deneyimi



Evde her pazar bir sinema ritüeli oluşturmak isteyen sinema severlere özel bu ürünü mutlaka daha yakından tanıyın! 50 inç ekran boyutuna sahip bu akıllı televizyon, aynı zamanda HDMI eklentisi girişine de sahip. 2021 model bu ürün, çözünürlük kalitesi olarak 4K özellikte. Wi-Fi bağlantısı ile çok sevilen model, 3 taraflı ambilight özellikte.

Canlı HDR görüntü, Dolby Atmos ve Dolby Vision ile sinema tutkusunu evine taşımak için birebir olan bu akıllı televizyonu ve tüm özelliklerini en iyi şekilde incelemek ve ürün hakkında daha çok bilgi edinmek için şurayı tıklayın.

