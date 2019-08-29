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Başından silahla vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Arnavutköy'deki evinde başından silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 30 yaşındaki Tuğba Anlak'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak yaşamını yitiren 30 yaşındaki Tuğba Anlak, son yolculuğuna uğurlandı.

Anlak'ın morgdan alınan cenazesi, Sultançiftliği Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Anlak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu yapanın idamını istiyorum. Artık meclisten mi geçecek, nereden geçecekse idam istiyoruz artık. Tuğba gitti, yapabilecek hiçbir şey yok. Şu saatten sonra kızı Almira için herkesten yardım ve destek bekliyoruz. O sadece Tuğba'nın kızı değil. Bizim kızımız. Artık Türkiye'nin de prensesi." diye konuştu.

Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira'nın çok üzgün olduğunu söyleyen Gültekin, "Vefat haberini kızına dün akşam pedagog eşliğinde söyledik. Çığlık attı, bağırdı, çağırdı. Cenazeyi ve tabutu görsün istemedik. Kızının durumu çok kötü, 'Annem gitti, annemi bir daha göremeyeceğim.' diyor. Onun teyzeleri var, dayıları var, halası var, babası var. Yalnız değil. Türkiye arkasında." ifadelerini kullandı.

Anlak'ın eniştesi Zafer Gültekin ise "Tuğba'nın kafasına sıkılan kurşun bizim yüreklerimize sıkıldı ki 31 Temmuz'da ameliyat sonrası çıkarılan kurşun hala bizim yüreğimizde canımızı yakmaya devam ediyor." dedi.

Tuğba Anlak'ın cenazesi, öğle vakti Sultançiftliği Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- 28 gün yaşam savaşı verdi

Eşinden ayrıldıktan sonra Antalya'dan İstanbul'a taşınan ve burada bir kafe açan Anlak, iş yerine gelen ve kendisini mimar olarak tanıtan Murat Uslu ile arkadaşlık kurmuş, işleri iyi gitmeyince kafeyi devrederek başka bir eve taşınmıştı.

Olayın yaşandığı gün Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ü, Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip 6 yaşındaki Almira'nın gözü önünde annesini darbetmiş, başından silahla yaralamıştı.

Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Murat Uslu ile Mustafa Ü'yü yakalamış, adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanmış, Mustafa Ü. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Anlak, tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta yaşam savaşını kaybetmişti.

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Tuğba Anlak

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