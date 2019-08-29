Başından silahla vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak yaşamını yitiren 30 yaşındaki Tuğba Anlak, son yolculuğuna uğurlandı.

Anlak'ın morgdan alınan cenazesi, Sultançiftliği Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Anlak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu yapanın idamını istiyorum. Artık meclisten mi geçecek, nereden geçecekse idam istiyoruz artık. Tuğba gitti, yapabilecek hiçbir şey yok. Şu saatten sonra kızı Almira için herkesten yardım ve destek bekliyoruz. O sadece Tuğba'nın kızı değil. Bizim kızımız. Artık Türkiye'nin de prensesi." diye konuştu.

Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira'nın çok üzgün olduğunu söyleyen Gültekin, "Vefat haberini kızına dün akşam pedagog eşliğinde söyledik. Çığlık attı, bağırdı, çağırdı. Cenazeyi ve tabutu görsün istemedik. Kızının durumu çok kötü, 'Annem gitti, annemi bir daha göremeyeceğim.' diyor. Onun teyzeleri var, dayıları var, halası var, babası var. Yalnız değil. Türkiye arkasında." ifadelerini kullandı.