Başından silahla vurularak yaralanan köpeğe yardım eli

MERSİN (AA) - Mersin'de, başından silahla vurularak yaralanan köpek, belediyenin veterinerleri tarafından tedavi edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sokakta gördüğü yaralı bir köpeğe ilişkin ihbarı üzerine Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekibi olay yerine gitti.

Ekibin sokaktan alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdüğü "golden retriever" cinsi köpeğin baş kısmından yara aldığı tespit edildi.

Olayın silahla yaralama olduğunu ve enfeksiyon geliştiğini belirleyen veterinerler hayvanı ameliyata aldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan köpeğe "Gold" ismi verildi.

Bu arada, merkez Mezitli ilçesinde bir aracın çarpması sonucu sağ arka ayağında çok parçalı kırık olan köpeğe de ameliyatla platin takıldı.

Veterinerler, iyileşen köpeğe "Bold" adını verdi.

