HABER

Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 21:01 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Alanya ilçesinde oturan Sedat Kartal (35) arkadaşları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesinde oturan Sedat Kartal (35) arkadaşları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi’nde oturan Sedat Kartal’dan haber alamayan arkadaşları saat 16.30 sıralarında evine gitti. Kapıyı açıp eve giren arkadaşları Sedat Kartal’ı başından tabancayla vurulmuş halde kan içinde yatarken buldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sedat Kartal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinden sonra Sedat Kartal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yanında tabanca da bulunan Sedat Kartal’ın intihar etmiş olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenÇan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.