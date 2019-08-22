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Başından vurulan fındık işçisi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi hastaneye kaldırıldı - Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tabancayla başından vurulan fındık işçisi ağır yaralandı.

Paralı Mahallesi girişinde dün alkol alan M.S.V, Z.A, F.A, T.A, S.I. ve E.M, yüksek sesle konuştukları iddiasıyla yoldan geçen fındık işçileri Ş.T. ve M.Z. ile tartıştı.

Z.A'nın işçileri korkutmak için havaya iki el ateş etmesi sonucu Ş.T. başından yaralandı.

Ağır yaralanan Ş.T, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karasu Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen JASAT timleri, kaçan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı.

Şüpheli E.M'nin olayda kullanılan tabancayı arazide sakladığı bilgisine ulaşan ekipler, tabanca, şarjör ve 6 fişeğe el koydu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık işçisi

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