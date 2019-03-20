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Başından vurulan liseli genç kız ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 00:21 | Son Güncelleme

Tokat’ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesinde çiftçilik ile uğraşan M.G.

Başından vurulan liseli genç kız ağır yaralandı

Tokat’ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesinde çiftçilik ile uğraşan M.G. (20) ile Anadolu Lisesi son sınıf kız öğrencisi M.T. (18) arasında sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İstasyon Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.T. tabanca ile M.G.’ye ateş etti. Başından ve kasık bölgesinden yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından genç kız Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, M.G.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başından vurulan liseli genç kız ağır yaralandı

Başından vurulan liseli genç kız ağır yaralandı

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