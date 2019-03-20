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Başından vurulan liseli genç kız hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Tokat’ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda çiftçilik ile uğraşan M.G.

Başından vurulan liseli genç kız hayatını kaybetti

Tokat’ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda çiftçilik ile uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Anadolu Lisesi son sınıf kız öğrencisi M.T.’nin (18) İstasyon Caddesindeki evinin gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada M.G, genç kıza tabanca ile ateş açtı. Başından ve kasığından ağır yaralanan genç kız Artova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.T, ilk ifadesinde kız arkadaşı M.T’nin telefonlarına cevap vermemesi üzerine evine gittiğini, başka bir arkadaşı olduğu düşüncesi ile yaşanan tartışma sonucu vurduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan genç kızın Tokat Devlet Hastanesinde devam eden otopsi işlemlerinin ardından Artova ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Başından vurulan liseli genç kız hayatını kaybetti

Başından vurulan liseli genç kız hayatını kaybetti

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