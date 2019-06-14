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Başından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, otomobiliyle dolaşırken, önünü kesen 5 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesiyle başından ağır yaralanan Murat İlker Özcan (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, otomobiliyle dolaşırken, önünü kesen 5 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesiyle başından ağır yaralanan Murat İlker Özcan (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Eskişehir’de oturan Murat İlker Özcan, dün saat 21.00 sıralarında, 34 AL 6029 plakalı otomobili ile dolaşırken, Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'a geldiğinde, park halindeki başka bir otomobilden inen 5 kişiden biri tarafından önü kesildi. Şüpheli, Özcan'ın otomobiline ateş etmeye başladı. Bu sırada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Özcan, otomobilini kullanmaya devam edince yaklaşık 100 metre mesafedeki park halinde olan araçlara çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Murat İlker Özcan, tedaviye alındı. Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Sokak üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheliden 4’ü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Başından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdiBaşından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdiBaşından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdi

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