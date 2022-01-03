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Başından vuruldu! Suç makinesi gence kurşun yağdırdılar

03.01.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de 23 yaşındaki suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis, 23 yaşındaki gence kurşun yağdırarak ölümüne neden olan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili konuşan bir mahalleli "Aralarında daha önceden bir husumet varmış diye biliyorum, onlar da boş bir anını yakalayıp düşürmüşler, sıkmışlar" iye konuştu.

Başından vuruldu! Suç makinesi gence kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde silahlı bir saldırı meydana geldi. Çok sayıda suç kaydı olan 23 yaşındaki genç, bir otomobilden açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, “Gelip sıkıyorlar, kurşun ensesine, kafasına geliyor" dedi. Öte yandan saldırıda öldürülen Sefkan Çelik’in geçtiğimiz Eylül ayında silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda, emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 23 yaşındaki Sefkan Çelik gece saatlerinde sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bir otomobilden 3 saldırgan Sefkan Çelik'e kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda Sefkan Çelik başına 2 adet ve sağ ayağına 1 adet isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanırken, Oğuzhan Günbay (33) ise sol dizinden ve sağ ayak topuğuna isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından saldırganlar kaçarken yere yığılan Çelik, çevredeki vatandaşların yardımıyla taksiye bindirilerek Kağıthane Devlet Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Sefkan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif yaralı Günbay ise Kağıthane Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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"BOŞ BİR ANINI YAKALAYIP DÜŞÜRMÜŞLER, SIKMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, “Gelip sıkıyorlar, kurşun ensesine, kafasına geliyor. Yanında biri daha varmış. Aralarında daha önceden bir husumet varmış diye biliyorum, onlar da boş bir anını yakalayıp düşürmüşler, sıkmışlar. Tam bu sokağın başında çiğköftecinin oradan arabayla gelip bu sokağa doğru sıkıyorlar. O da çiğköftecinin karşı tarafında duruyor. Bir tane ensesinden, kafasının arkasından kurşun yiyor, hastaneye yetiştiriyorlar ölmeden ama ağır yaralı olduğu için kurtaramıyorlar” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın geliş ve kaçış istikametine yönelik güvenlik kamera çalışması yapan polis ekipleri, görgü şahitlerinin de ifadesi aldı.

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YARA ALMADAN KURTULMUŞ

Öte yandan saldırıda öldürülen Sefkan Çelik’in geçtiğimiz Eylül ayında silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Çatışma anları kameralara saniye saniye yansırken, otomobilden ateş açan saldırganın ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane silahlı saldırı
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