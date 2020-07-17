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  4. Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı

Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 20:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde kafasından yaralanmış olarak bulunan askeri personel için sağlık ekipleri seferber oldu. Durumu ağır olduğu öğrenilen ve Nazilli Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan askerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin silah sesi duymalarının ardından başından vurulmuş halde buldukları mesai arkadaşları sözleşmeli Uzman Onbaşı H.T. (23) için herkes seferber oldu.

112 ambulansı ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı personelin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın nasıl geliştiği konusunda henüz bir bilgi alınamazken askeri personelin intihara teşebbüs etmiş olabileceği yönünde bilgiler alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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