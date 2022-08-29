HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtü korkunç cinayeti aydınlattı

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtü korkunç cinayeti aydınlattı

29.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da vatandaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabanca ile vurulmuş halde bir erkek cesedi buldu. Polisin yaptığı araştırma sonucu cesedin, Ali Haydar Sezgin'e (32) ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtüden yola çıkan polis ekipleri, aynı mahallede oturan Ahmet Çakar'ın (19) evinde de aynı örtüden buldu. Saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alınan Çakar, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can (36) tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtü korkunç cinayeti aydınlattı

Dehşete düşüren olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleli, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin’e ait olduğu tespit edildi.

45155514eb2ab40471b8d4ff8679f033

EVİNDE AYNI ÖRTÜDEN BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin’in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Sezgin’in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar’ın, aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adresteki aramada Sezgin’in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar ile Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can’ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin (27) evine gittiklerini belirledi.

796647883e59218c9583918863ce6c87

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Ekipler, Yusuf G.’nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Çakar ile Ahmet Çakantimor, Mürsel Can, Yusuf G. ve Mercan C. (36), gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.

270122034677b8256ba39fd2498fb980

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

69fbda3ea43effc74c36db26c9e7ae09

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün dönüşü facia! Çok sayıda kişi...Düğün dönüşü facia! Çok sayıda kişi...
Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...
Son dakika: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıtSon dakika: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.