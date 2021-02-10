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Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, olayda 1 şahıs tutuklandı

10.02.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, olayda 1 şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş halde yol kenarında cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Hırkalar Mahallesi mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş halde yol kenarında cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Hırkalar Mahallesi mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde cesedin 35 yaşındaki Eyüp Gökçe isimli kişiye ait olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi. Gökçe’nin cansız bedeni, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla alakalı soruşturma başlatan polis ekipleri İ.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.K. emniyetteki ifadesinde, olay günü Eyüp Gökçe ile birlikte alkol içtiklerini sonrasında Eyüp Gökçe’nin silahla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiğini ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri sonrasından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, olayda 1 şahıs tutuklandı

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