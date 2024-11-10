MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya "Tedavim çok pahalı" diyerek yardım istedi! Sibel Can'a sert ifadeler: Çok merhametsiz biri

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya "Tedavim çok pahalı" diyerek yardım istedi! Sibel Can'a sert ifadeler: Çok merhametsiz biri

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 09:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurularak günlerce yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya yıllar sonra kendi başına ayağa kalkabildi. Bir şarkı çıkaran Mutlu Kaya tedavisi için yardım isterken Sibel Can hakkında da sert sözler söyledi.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya "Tedavim çok pahalı" diyerek yardım istedi! Sibel Can'a sert ifadeler: Çok merhametsiz biri

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurulan Mutlu Kaya uzun süredir tedavi görüyor. Kaya uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.

Bir süredir tedavi olan ve tedavisinin sonuçlarını gören Mutlu Kaya ‘Direniş’ adını verdiği bir single çıkardı ve tüm şiddet mağduru kadınlara adadı. "O saldırı olmasaydı, ben bugün dünya starıydım" diyen Mutlu Kaya Posta'nın sorularını yanıtladı.

Ablası da bir erkek tarafından öldürülen Mutlu Kaya "Biz direneceğiz ve iyi erkekler de mücadelemizde yanımızda olacak. Şu an maddi gücümüz yok, tedavim çok pahalı, kimseden para pul istemiyorum, sadece tedavimi üstlensinler yeter" dedi.

Sibel Can o dönem Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti. O dönem Sibel Can'ın Mutlu Kaya'ya destek olduğu da düşünülmüştü.

1

"YARDIM EDECEĞİM DİYE YALAN SÖYLEMESEYDİ..."

Mutlu Kaya bu konuda da konuştu ve Sibel Can'ın kendisine destek olduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

2

"Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok. Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi.

4

Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."

3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mutlu Kaya
En Çok Okunan Haberler
15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor... Hem de eski takımına

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor... Hem de eski takımına

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Yasak aşk infazı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp takip etti: Sonrası korkunç!

Yasak aşk infazı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp takip etti: Sonrası korkunç!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Sözleşmeyi reddetti! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Sözleşmeyi reddetti! Beşiktaş ve Galatasaray...

ABB ile ilgili görsel gündem oldu! Açıklama geldi: 'Gerçekle ilgisi yok'

ABB ile ilgili görsel gündem oldu! Açıklama geldi: 'Gerçekle ilgisi yok'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.