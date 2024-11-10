Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya "Tedavim çok pahalı" diyerek yardım istedi! Sibel Can'a sert ifadeler: Çok merhametsiz biri

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurulan Mutlu Kaya uzun süredir tedavi görüyor. Kaya uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.

Bir süredir tedavi olan ve tedavisinin sonuçlarını gören Mutlu Kaya ‘Direniş’ adını verdiği bir single çıkardı ve tüm şiddet mağduru kadınlara adadı. "O saldırı olmasaydı, ben bugün dünya starıydım" diyen Mutlu Kaya Posta'nın sorularını yanıtladı.

Ablası da bir erkek tarafından öldürülen Mutlu Kaya "Biz direneceğiz ve iyi erkekler de mücadelemizde yanımızda olacak. Şu an maddi gücümüz yok, tedavim çok pahalı, kimseden para pul istemiyorum, sadece tedavimi üstlensinler yeter" dedi.

Sibel Can o dönem Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti. O dönem Sibel Can'ın Mutlu Kaya'ya destek olduğu da düşünülmüştü.

"YARDIM EDECEĞİM DİYE YALAN SÖYLEMESEYDİ..."

Mutlu Kaya bu konuda da konuştu ve Sibel Can'ın kendisine destek olduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

"Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok. Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi.

Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."