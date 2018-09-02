Başından vurulup, portakal bahçesine gömülen kişinin katilleri yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Seyhan ilçesinde, darp edildikten sonra başından silahla vurulan ve portakal bahçesine gömülen Ünal Gülbahar'ın (44) katil zanlıları Kocaeli'de yakalandı.
Olay, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle, suyun taşmaması için bir ağacın çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri İnceleme ekipleri tarafından, gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda Gülbahar'ı, Erhan A. (26) ve Burhan Ü.'ün (28) öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Erhan A. ve Burhan Ü.'yü Kocaeli'de, yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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