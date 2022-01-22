Başından vurup hastane önüne bırakmışlardı! Katilleriyle fotoğrafı ortaya çıkdı

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Ö., arkadaşları Gökhan Ö. ve Tarık B. ile karşılaştı.

TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Otomobilden inen Rıfat Ö. ile Toraman tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine tabancayla ateş etti. Bu durumu gören Gökhan Ö. de otomobilden inip Toraman’a doğru ateş etmeye başladı. Toraman vurularak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

GERİ DÖNÜP ARAÇL HASTANE ÖNÜNE BIRAKTILAR

Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden olay yerine gelen şüpheliler, otomobille Toraman’ı bir özel hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Ameliyata alınan Mücahit Toraman kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelilerden Gökhan Ö. ve Tarık B. ile onların saklanmasına yardımcı olan Arif Ö.’yü gözaltına aldı. Rıfat Ö. ise bulunamadı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Ö. ile Tarık B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rıfat Ö.‘nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman’ın katiliyle yan yana olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman’ın husumetlisi Rıfat Ö. ve katili Gökhan Ö. ile yemek masasında oturduğu görüldü.

(İHA)

