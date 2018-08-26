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BAŞINDAN VURUP İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER İDDİASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 03:14 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da  kapalı kasa bir kamyonetin içinde silahla başından vurulan kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Bayrampaşa'da kapalı kasa bir kamyonetin içinde silahla başından vurulan kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olayın intihar süsü verilmiş bir saldırı olabileceği üzerinde duruyor.
Olay, saat 23:00 sıralarında Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre; Murat Ö. kapalı kasa kamyonetiyle Yahya Kemal Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracını yol kenarına park eden Murat Ö. aracının içinde bir süre darp edildikten sonra kafasına silahla ateş edildi.
Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır yaralanan Murat Ö. Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırıldı. Çevrede şerit çekerek delil araştırması yapan polis ekipleri, aracın içinde bir adet silah buldu. Polis, Murat Ö.'nün silahlı saldırıya uğradıktan sonra intihar süsü verilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Murat Ö.'nün yoğum bakıma tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Park halindeki araçtan görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Genel ve Detaylar

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Başından vurup intihar süsü verdiler iddiasıBaşından vurup intihar süsü verdiler iddiası
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