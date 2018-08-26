HABER

Başından vurup intihar süsü verdiler iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da  kapalı kasa bir kamyonetin içinde silahla başından vurulan kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA'da kapalı kasa bir kamyonetin içinde silahla başından vurulan kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olayın intihar süsü verilmiş bir saldırı olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 23:00 sıralarında Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre; Murat Ö. kapalı kasa kamyonetiyle Yahya Kemal Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracını yol kenarına park eden Murat Ö. aracının içinde bir süre darp edildikten sonra kafasına silahla ateş edildi.

Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır yaralanan Murat Ö. Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırıldı. Çevrede şerit çekerek delil araştırması yapan polis ekipleri, aracın içinde bir adet silah buldu. Polis, Murat Ö.'nün silahlı saldırıya uğradıktan sonra intihar süsü verilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Murat Ö.'nün yoğum bakıma tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Sokağa girenler dehşete düştü!Sokağa girenler dehşete düştü!
Tatil demediler, bağış yaptılarTatil demediler, bağış yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.