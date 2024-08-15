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Başından vurup ölmesini beklediği eşini sığınma evinden çağırmış! Bahaneyle kandırıp gözünü kırpmadan öldürdü

15.08.2024 21:28
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İstanbul'da bir cani boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan kadın cinayetinin ardından Serpil Gül'ün acılı ailesi ilk kez konuştu. Gül'ü vurduktan sonra başında ölmesini bekleyen cani meğerse eşini sığınma evinden bahaneyle çağırmış!

Türkiye'nin usandığı kadın cinayetlerinden biri geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de mahallelinin çığlıkları arasında işlendi. Ailesinin anlattığına göre; tartışmalardan sonra sığınma evine giden Serpil Gül, çocuğun sünnet olması üzerine eşinin davetini kabul edip yanına gitmiş. Eşinin yanında gittikten sonra kaçmaya çalıştığında ise o cani kurşun yağdırdı!

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ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma sürecinde olduğu Harun Gül ile geçtiğimiz günlerde sünnet olan çocukları nedeniyle tekrar buluştu. Aralarında ‘Çocuklara sen bak’ tartışması çıktıü, Harun Gül eşini sokak ortasında kafasından 3 el silahla vurup polis gelene kadar başında bekledi. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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ACILI AİLE İLK KEZ KONUŞTU: KATİL EN AĞIR CEZAYI ALSIN!

İnfial yaratan olayın ardından Serpil Gül'ün Ekol TV'ye konuşan annesi ve ablası katilin en ağır cezayı almasını istediler.

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Acılı abla Selda Yılmaz, "Kardeşimi canice katletti. Başkası Serpil'ler ölmesin, kanları kaldırıma dökülmesin" dedi.

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EŞİNİ SIĞINMA EVİNDEN ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

Yılmaz ayrıca kardeşinin sığınma evine gitmeden önce eşiyle tartıştığını, Harun Gül'ün yalvarıp özür dilediğini, 'Bir daha olmayacak' dediğini ifade edip "Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar kavga ediyorlar, kardeşimi dövüyor, kardeşim sığınma evine gidiyor" dedi.

"ÇOCUĞU İÇİN ÖLDÜ"

Çocuklarının sünnet olması üzerine Harun Gül'ün Serpil Gül'ü çağırdığını kaydeden abla Yılmaz, "Çocuk sünnet olmuş, 'Gel' demiş, o da gelmiş. Çocuğu için öldü" diye konuştu.

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Serpil Gül'ün annesi Hediye Kırtıl da "Benim yavrumu katletti, kanı yerde kalmasın" dedi.

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İfadesinde "Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı" diyen Harun Gül tutuklandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti
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