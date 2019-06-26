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Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, binanın yağmur suyu tahliye borusuna başı sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, binanın yağmur suyu tahliye borusuna başı sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, apartmanın çatısına çıktığında kedinin başını boruya sıkıştırdığını gördü. Çalışma başlatan ekipmer, boruyu kırarak kediyi kurtardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları kediyi sakinleştirip, su ve mama verdi. Kedi, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardıBaşını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

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