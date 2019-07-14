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Başını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, başını evin bahçesinin demir kapısına sıkıştıran yavuru köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Başını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, başını evin bahçesinin demir kapısına sıkıştıran yavuru köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki Deniz Ay'a ait evin demir bahçe kapısına, dün akşam, yavru köpeğin başını sıkıştırdığını farkedenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine AKS 110 ekibi, olay yerine sevk edildi. Sahipli olduğu öğrenilen yavru köpek, bahçe kapısının demirleri hidrolik makasla kesilerek, kurtarıldı. Köpeğin boynundaki eğildiği için baskı yaptığı belirtilen metal tasma da çıkatıldı. Mahalle sakinlerinin de merakla izlediği kurtarma operasyonu sonrası iyi olduğu anlaşılıp, sokağa bırakılan köpek, gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Başını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardıBaşını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardıBaşını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardı

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