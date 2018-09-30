Başını elek makinesine sıkıştıran işçi ağır yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kömür ocağında çalışan Cem Tatlısert (34), başının elek makinesine sıkışması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Şahin Mahallesi'ndeki kömür ocağında meydana geldi. İşçilerden Cem Tatlısert, çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle vagonların bulunduğu bant üzerinden kaydı. Başını elek makinesine sıkıştıran Tatlısert'i gören vardiya arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla kömür ocağına gelen sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden başını kurtardıkları Tatlısert'i ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen Cem Tatlısert, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum