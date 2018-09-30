Başını elek makinesine sıkıştıran işçi ağır yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kömür ocağında çalışan Cem Tatlısert (34), başının elek makinesine sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Şahin Mahallesi'ndeki kömür ocağında meydana geldi. İşçilerden Cem Tatlısert, çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle vagonların bulunduğu bant üzerinden kaydı. Başını elek makinesine sıkıştıran Tatlısert'i gören vardiya arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla kömür ocağına gelen sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden başını kurtardıkları Tatlısert'i ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen Cem Tatlısert, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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