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Başını elinde taşıyan kız sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 31.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Filipinler'de küçük bir kız çocuğunun giydiği ve tasarımıyla adeta çığır açan kostüm, sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük kız Cadılar Bayramı için üzerine giydiği kostümle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Filipinler'de Paranaque kentinde Maya adlı kız çocuğu, başını elinde tutarak geziyormuş izlenimi veren kostüm dikkatleri üzerine çekti. Küçük kızın annesinin tasarladığı kostümde verilen şekerleri saklamak için bir üst bölme de kostümün boyun kısmına açılmış.

Filipinli annenin bu tasarımı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Görüntülerde kostümü giyen Maya adlı kız çocuğu ile kardeşi Charlie, ev ev dolaşarak köylüleri de şaşkına çeviriyor. Sosyal medyada yayılan küçük kızın bu görüntüsü 12 milyondan fazla paylaşıldı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Cadılar Bayramı kostüm Filipinler

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