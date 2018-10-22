Başını televizyon sehpasına çarpan yaşlı adam öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA’da bakıma muhtaç Ali Naci Kuyucu (88), bakıcısından su istemek için yatağından kalkınca dengesini kaybedip düştü. Başını televizyon sehpasına çarpan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Çiçekbaşı Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısından su isteyen bakıma muhtaç Ali Naci Kuyucu ayağa kalktı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşerken başını televizyon sehpasına çarpan Kuyucu ağır yaralandı. Bakıcı durumu hemen komşularına bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Ali Naci Kuyucu’nun öldüğünü belirledi. Kuyucu'nun cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyucu’nun kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak. Kuyucunun ölümüyle ilgili olarak polis soruşturma yaptığı; Kuyucunun, adı açıklanmayan kadın bakıcısının da soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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