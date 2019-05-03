Başını traktör sepetine çarparak hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, dengesini yitirerek başını traktörün arkasındaki ahşap sepete çarpan yaşlı adam öldü.
Merkeze bağlı Cumalı köyünde Zeki Tetik, 84 yaşındaki Mehmet Efe'den ödünç alıp 11 AC 329 plakalı traktörüne takarak kullandığı ahşap sepeti, işi bitince geri getirdi.
Efe, evinin önüne gelen Tetik'in traktörünün arkasındaki sepeti çıkarmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, başını sepete çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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