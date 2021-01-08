Başını ve cinsel organını keserek öldürmüştü! Suçlamaları reddetti

Olay, 1 Kasım'da gece Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki bölgede meydana geldi. Sokakta ceset olduğunu görenler durumu, polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, başı ve cinsel organı kesilmiş haldeki erkeğe ait ceset buldu. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış halde buldu. İncelemede, cesedin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda Mustafa Sömek'i öldüren şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi. Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği belirlenen Minaz, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İFADESİNDE MIRILDANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Şizofreni tedavisi gördüğünü söyleyen Minaz'ın, polisteki ilk ifadesinde, ''ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Minaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen Mustafa Sömek'in ise cenazesi de Bozkır ilçesinde toprağa verildi.