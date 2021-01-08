HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başını ve cinsel organını keserek öldürmüştü! Suçlamaları reddetti

Başını ve cinsel organını keserek öldürmüştü! Suçlamaları reddetti

08.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başını ve cinsel organını keserek öldürmüştü! Suçlamaları reddetti

Konya Bozkır'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'i (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren Mücahit Minaz'ın (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Daha önce şizofreni tedavisi gördüğünü söyleyen ve polisteki ifadesinde de "Bir şeyler mırıldanıp duruyordu, öldürdüm" diyen Minaz mahkemedeki savunmasında, suçlamaları reddetti.

Olay, 1 Kasım'da gece Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki bölgede meydana geldi. Sokakta ceset olduğunu görenler durumu, polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, başı ve cinsel organı kesilmiş haldeki erkeğe ait ceset buldu. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış halde buldu. İncelemede, cesedin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda Mustafa Sömek'i öldüren şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi. Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği belirlenen Minaz, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İFADESİNDE MIRILDANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Şizofreni tedavisi gördüğünü söyleyen Minaz'ın, polisteki ilk ifadesinde, ''ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Minaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen Mustafa Sömek'in ise cenazesi de Bozkır ilçesinde toprağa verildi.

YARGILANMAYA BAŞLANDI

Tutuklu Mücahit Minaz'ın 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Minaz, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

'KAFASINI TUTMAK İSTEDİM, KOPUK OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Cinayeti kendisinin işlemediğini, Mustafa Sömek'i tanımadığını ve aralarında bir şey geçmediğini öne süren Minaz, olayın meydana geldiği okulun arka tarafında tuvalet ihtiyacını giderip sokağa geldikten sonra Mustafa Sömek'i yerde yatarken bulduğunu söyledi. Minaz, "Ben ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Kafasından tutmak istedim. Ancak kafasının kopuk olduğunu gördüm. Yüzüstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Kafası yuvarlanıp gitti. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksiyle eve gittim" dedi.

5 YIL ÖNCE ŞİZOFRENİ TANISI KONMUŞ

Kendisine 2016 yılında şizofren tanısı konduğunu, tedavi gördüğünü ve yüzde 60 oranında raporu bulunduğunu belirten Minaz, olay günü ruh halinin de gayet iyi olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay anına ait görüntüleri sorması üzerine Minaz, daha önce verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, "Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ölen kişiyi daha önce hiç görmedim. Ben Bozkır'a dayımın yanına gitmiştim. Şok altındaydım. Daha önceki ifadelerimi kabul etmiyorum. Ne söylediğimi bilmiyorum. Şu anda da şok altındayım. Adana'ya sevk edildim. Tedavi gördüm. İlaç kullanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluk halinin devamına karar verdiği Minaz'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
'Gönül ilişkim vardı' dedi her şeyi itiraf etti'Gönül ilişkim vardı' dedi her şeyi itiraf etti
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Esenler'deki vahşette yeni detay: 'Gönül ilişkim vardı' dedi her şeyi itiraf etti

'Gönül ilişkim vardı' dedi her şeyi itiraf etti

Yılbaşındaki kısıtlamalar işe yaradı mı? Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan açıklama

Yılbaşı kısıtlaması işe yaradı mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı

Uzmanlardan kritik aşı uyarısı! 'Böyle bir uygulama yok'

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının dozunu azaltmak mümkün değil

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

CHP'li Muharrem İnce'den dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İnce'den Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklama

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.