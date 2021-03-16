Başını ve cinsel organını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayette yeni gelişme

Şizofreni tedavisi gördüğünü iddia eden Minaz, polisteki ilk ifadesinde, "ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Mustafa Sömek'i öldüren şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu tespit etti. Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği belirlenen Minaz, polisin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Kasım gecesi Yukarı Mahalle, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki bölgede meydana geldi. Sokakta erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, başı ve cinsel organı kesilmiş haldeki cesedi buldu. Polisin yaptığı incelemede cesedin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e ait olduğu tespit edildi.

İFADE DEĞİŞTİRDİ, 'YERDE YATIYORDU, YARDIM ETMEYE GİTTİM' DEDİ

'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mücahit Minaz ilk duruşmada, polisteki ifadesini değiştirerek, şunları söyledi:

"Ben ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Kafasından tutmak istedim. Ancak kafasının kopuk olduğunu gördüm. Yüzüstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Kafası yuvarlanıp gitti. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksiyle eve gittim."

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya Mücahit Minaz, tutuklu bulunduğu Alanya L Tip Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.

TAKSİCİ TANIK OLARAK DİNLENDİ: ELİNDE HERHANGİ BİR KARGO YOKTU

Minaz'ı Yalıhüyük'e götüren taksici Hacı Mehmet Ç., duruşmada tanık olarak dinlendi. Mehmet Ç., olay günü Mınaz ile arasında geçenleri şöyle anlattı:

"Arabaya doğru birlikte yürüdük. Yürürken eğildiğimde sağ ayağının bilek kısmında bir kırmızılık gördüm ancak ne olduğunu kendisine sormadım. Durağa gittik, arabaya bindik. Köyünde evin önünde bıraktım. Paramı aldım. Tekrar geri döndüm. Yolda giderken bana yurt dışında çalıştığı yerleri anlattı. Ben kendisine para üstü verdiğimde, para üstünü almadı. 'Yarın çiğ köfteni yerim ödeşiriz' dedi. Bana yolda giderken yorulduğunu söylemişti. Neden yorulduğunu sorduğumda, 'Baya bi gezdim dolaştım. Kargomu almaya geldim' demişti. Ancak arabaya bindiğinde elinde herhangi bir kargo yoktu. Yolculuk esnasında da olabildiğince sakin davranıyordu. Yolculuk yaklaşık 25 dakika sürdü."