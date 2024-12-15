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  4. Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kadının kafası yerde paramparçaydı"

Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kadının kafası yerde paramparçaydı"

15.12.2024 14:53
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İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kalarak can verdi. Olayla ilgili konuşan esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Neden çığlık atıyor diye merak ettim, gittim baktım. Kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi" dedi.

Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kadının kafası yerde paramparçaydı"

Beşiktaş’ta otobüsün ezdiği kadın feci bir şekilde yaşama veda etti. Otobüs şoförü gözaltına alındı, polis soruşturma başlattı.

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DURAĞA YÜRÜKEN OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), Koyunoğlu’na çarptı.

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BAŞININ ÜSTÜNDEN OTOBÜSÜN LASTİĞİ GEÇTİ

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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"KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza otobüs
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