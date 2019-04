"Basiretsiz yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik"

Türkiye'nin NATO'nun kurucusu olduğu gibi en kritik, kilit müttefiklerinden biri olduğunun altını çizen Çelik, Türkiye'nin müttefiklik ilişkisi konusunda her zaman sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiğini vurguladı.

- "YSK'nin itibarını korumak hepimizin ortak görevidir"

Ömer Çelik, İstanbul ve Ankara'daki itirazlarla ilgili olarak bütün vatandaşların müsterih olmasını istedi.

Her şeyin kendi tabii mecrasında aktığını dile getiren Çelik, "Her şey kendi yolunda ilerlemektedir. Demokrasimiz her zaman olduğu gibi gücünü göstermektedir." dedi.

YSK'nin bu konuda nihai merci olarak yıllarca çok önemli seçimlere başarı ile imza atmış bir kurum olarak bu süreci de başarı ile yöneteceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"YSK'nin itibarını korumak hepimizin ortak görevidir. Bırakalım YSK işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım. Hukukun işlemesinden kim rahatsız oluyorsa doğal bir müessese olan itiraz müessesinin işlemesinden ve sonucun YSK'nin açıklaması ile bağlanmasından kim rahatsız oluyorsa bu demokrasiye bağlılık konusunda bir zaaf demektir, hukukun prensiplerine saygı konusunda zaaf demektir. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın müsterih olmasıdır. Gerçek en açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu süreçler de sonuçlanacaktır. Vatandaşımızın sonuç olarak talimatını almış olacağız, iradesi tecelli etmiş olacak. Türkiye önüne güçlü bir şekilde yürüyecek. Türkiye bu seçimlerden demokrasisini güçlendirerek çıkmıştır. Vatandaşımızın verdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye yönetilmeye devam edecektir. Kazanan demokrasi olacaktır her zaman olduğu gibi, yine milletimiz olacaktır. Olağanüstü bir durum yoktur, her şey normaldir. Sürekli stres üreten mekanizmalardan, odaklardan, kişilerin beyanatlarından uzak durulmasında fayda vardır."

