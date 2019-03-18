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Başiskele İYİ Parti Belediye Başkan adayından, suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta, İYİ Parti meclis üyesi aday listesinde PKK'dan gözaltına alınan bir kişinin olduğu iddialarını gündeme getiren internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başiskele İYİ Parti Belediye Başkan adayından, suç duyurusu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İYİ Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta, İYİ Parti meclis üyesi aday listesinde PKK'dan gözaltına alınan bir kişinin olduğu iddialarını gündeme getiren internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı konuşmada, İYİ Parti Başiskele İlçe Belediye Meclis üyesi listesinde bulunan bir adayın, 2010 yılında terör örgütü adına 'Zınhar' kod adıyla faaliyet gösterirken 2012 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Millet İttifakı Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta da bu iddiaları ortaya atanlar ve kamuoyuna haberleri servis edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hakkında çeşitli iftiralar atıldığını savunan Rıza Güven Usta, "Millet İttifakı'nın Başiskele Belediye Başkan adayı olarak gösterilmemin ardından hakkımda gerek yazılı, gerek internet medyada ortaya atılan çirkin iftiralara kayıtsız kalmayarak, tüm bu karalama politikalarının uzaktan yada yakından içinde olduğunu tespit ettiklerimiz ve kuvvetle ihtimal verdiklerimiz hakkında CHP ve İyi Parti ilçe başkanlarımız, Millet İttifakı meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte bugün itibariyle adalet arayışımızı başlatmış bulunmaktayım. Bugüne kadar susmuş olmamın öncelikli sebebi kirli ellerin bizim temiz siyasetimizi kirletmesine izin vermemek ve kimseyi zan altında bırakmamaktı. Ancak o kadar çok üstümüze gelindi ve hakkımızda o kadar çirkin iftiralar atıldı ki bu saatten sonra susmanın tüm bu iddiaları kabul etmek olarak anlaşılacağını düşünerek hakkımızı aramanın yerinde ve onurlu bir davranış olacağına karar verdim. Tüm delillerimizi topladık ve bugün mahkemeye başvurdum" dedi.
'SALDIRILAR KARŞISINDA DURMA CESARETİM VAR'
Haklarında çıkartılan asılsız dedikoduları aklamak için bu şikayeti yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirten Usta, "Hakkımda aslı astarı olmayan haberler, mesajlar kim tarafından yayınlanmaktadır? Delillerin işaret ettiği, medya, sosyal medya hesabından iftira atanlar hakkında hukuk yoluna başvurmuş bulunmaktayım. Ayrıca tüm bu servis yapılan haberleri doğruluğunu sorgulamadan yayınlayan bazı haber sitelerini de esefle kınadığımı belirtmek isterim. Bizler sırf seçim kazanmak adına bel altı siyaset yapmayacak kadar şerefliyiz. Hakkımızda çıkardıkları asılsız dedikoduları aklamak için bu şikayeti yapmaya mecbur kaldık. Ben mühendisim, proje adamıyım. Başiskele için çok güzel projelerim var. Ama insanım da. Bu nedenle üzerime atılan çirkin iftiraları savunabilme hakkım, tüm saldırıların karşısında durma cesaretim ve ayrıca hukuk bilgim var."

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Başiskele İYİ Parti Belediye Başkan adayından, suç duyurusu

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