Basit ağrılar kalp krizinin habercisi olabilir

Uzmanlar, günlük hayatta meydana gelen mide bulantısı, diş ağrısı gibi basit ağrıların hafife alınmaması konusunda uyarırken, bu rahatsızlıkların kalp krizinin belirtisi olabileceğini söylüyor.

Kalp damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık durumu olan kalp krizi, insanların yaşamları boyunca her dönemlerinde karşılarına çıkabiliyor. Her toplumda farklılık göstermekle beraber, uzmanlar, insanların yaklaşık yüzde 40 ile 50 gibi bir oranının kalp ve damar hastalıkları sonucu hayatını kaybettiğini belirtiyor.

"Diş ağrısıyla gidip diş çekimi bile yapılabilen hastalar olduğunu gördük"

Kalp krizinin belirtileri hakkında bilgi veren Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloi Uzmanı Dr. Özgür Öz, vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen ve basit gibi gözüken ağrıların hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Özgür Öz, "Kalp krizinin klasik yeri göğsün orta bölgesinde olmakla birlikte, çeneye, mideye, sırta, kollara, her iki tarafta da olabilir ama daha çok sol omuz ve sol kol içine, bileklere yayılabiliyor. Bazen göğüs ağrısı olmadan hasta sadece bilek ağrısıyla gelebiliyor. Ya da diş ağrısıyla gidip diş çekimi bile yapılabilen hastalar olduğunu gördük şimdiye kadar. Ya da mide ağrısıyla birlikte bulantı, kusma olup da arkasında bir kalp krizi tespit edilen durumları çok defa gördük. O yüzden özellikle büyük, ciddi rahatsızlık veren, kişide yorgunluk, halsizlik, soğuk terlemeyle birlikte diş ağrısı, çene ağrısı, karın ağrısı, sırt, kol ağrısı, bunlar da kalp krizine işaret ediyor olabilir. Bu nedenle böyle ağrıları çok es geçmemek lazım. Mutlaka acilde bir değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Hastaların kalp krizinden şüphelendikleri zaman yapabilecekleri tek şeyin bir an önce hastaneye gitmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Öz, "Bu süreçte de damar içinde bir pıhtı oluşumu durumunu engellemek için aspirin kullanabilirler. Bu aspirin daha çok 150-300 miligram gibi düşük dozlardaki aspirinlerin çiğnenmesi şeklinde de olabilir. Onun dışında kendi özel yapabilecekleri bir manipülasyon yok. Sadece aspirin ve bir an önce acile gidip tanının netleşmesi" şeklinde konuştu.