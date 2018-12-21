"Basit algı operasyonunu ciddiye almıyoruz"

AK Parti'nin, 16 senedir Türkiye için çalışmış ve çalışmakta olan güven ve istikrar partisi olduğunu ifade eden Özcan, "AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki'dir. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’ya uygun bulunmuştur. Mehmet Özhaseki gibi tecrübeli birinin Ankara'dan aday olması büyük şans, Cumhurbaşkanımızın da Ankara'ya verdiği değerin göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli teşkilatımızın teveccüh ve destekleriyle Sayın Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayıdır ve hiçbir tartışmanın konusu da değildir." ifadelerini kullandı.

"25 senelik siyasi geçmişine beş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığını, milletvekilliğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve iki dönem Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını sığdırmıştır. Bu karar süreç ve sonrasında parti ve teşkilatlarımızda heyecanla ve memnuniyetle karşılanmıştır.

Birkaç gündür oluşturulan algı operasyonları karşısında Özhaseki ve partimizin sessiz kalmasının tek nedeni şu an Ankara'mız ve vatandaşlarımız için gelecek projelerimiz üzerine çalışıyor olmasındandır ve yapmaya çalıştığınız basit algı operasyonunu ciddiye almadığımızdandır. AK Parti'nin tüm Türkiye’de, Özhaseki'nin ise bulunduğu görevlerde bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının en büyük delil ve teminatıdır.

Kuru gürültüye ayıracak vaktimiz yoktur. Hangi partiden aday olduğu dahi belli olmayan, iki kez kaybetmiş ve yol arayışında olan, yeniymiş gibi lanse edilmeye üstün gayret gösterilen, kendi çalıp kendi oynayan CHP adayının yanında yer alarak aslı astarı olmadan yapılan haberler tarafımızı sadece güldürmektedir.