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"Basit algı operasyonunu ciddiye almıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: - "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli teşkilatımızın teveccüh ve destekleriyle Sayın Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır ve hiçbir tartışmanın konusu da değildir" - "Birkaç gündür oluşturulan algı operasyonları karşısında Özhaseki ve partimizin sessiz kalmasının tek nedeni şu an Ankara'mız ve vatandaşlarımız için gelecek projelerimiz üzerine çalışıyor olmasındandır ve yapmaya çalıştığınız basit algı operasyonunu ciddiye almadığımızdandır" - Hangi partiden aday olduğu dahi belli olmayan, iki kez kaybetmiş ve yol arayışında olan, yeniymiş gibi lanse edilmeye üstün gayret gösterilen, kendi çalıp kendi oynayan CHP adayının yanında yer alarak aslı astarı olmadan yapılan haberler tarafımızı sadece güldürmektedir. Korkunun ecele faydası yoktur. Bu tecrübe karşısında bacaklarınızın titrediğinin farkındayız"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli teşkilatımızın teveccüh ve destekleriyle Sayın Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayıdır ve hiçbir tartışmanın konusu da değildir." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekilebileceği yönündeki haber ve iddialara işaret etti.

AK Parti'nin, 16 senedir Türkiye için çalışmış ve çalışmakta olan güven ve istikrar partisi olduğunu ifade eden Özcan, "AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki'dir. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’ya uygun bulunmuştur. Mehmet Özhaseki gibi tecrübeli birinin Ankara'dan aday olması büyük şans, Cumhurbaşkanımızın da Ankara'ya verdiği değerin göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin siyaset aracılığıyla hizmete adanmış bir hayat sürdüğüne dikkati çeken Özcan şunları kaydetti:

"25 senelik siyasi geçmişine beş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığını, milletvekilliğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve iki dönem Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını sığdırmıştır. Bu karar süreç ve sonrasında parti ve teşkilatlarımızda heyecanla ve memnuniyetle karşılanmıştır.

Birkaç gündür oluşturulan algı operasyonları karşısında Özhaseki ve partimizin sessiz kalmasının tek nedeni şu an Ankara'mız ve vatandaşlarımız için gelecek projelerimiz üzerine çalışıyor olmasındandır ve yapmaya çalıştığınız basit algı operasyonunu ciddiye almadığımızdandır. AK Parti'nin tüm Türkiye’de, Özhaseki'nin ise bulunduğu görevlerde bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının en büyük delil ve teminatıdır.

Kuru gürültüye ayıracak vaktimiz yoktur. Hangi partiden aday olduğu dahi belli olmayan, iki kez kaybetmiş ve yol arayışında olan, yeniymiş gibi lanse edilmeye üstün gayret gösterilen, kendi çalıp kendi oynayan CHP adayının yanında yer alarak aslı astarı olmadan yapılan haberler tarafımızı sadece güldürmektedir.

Korkunun ecele faydası yoktur. Bu tecrübe karşısında bacaklarınızın titrediğinin farkındayız. İçeride nasıl telaşlandığınızı da herkes söylüyor. Karanlıkta sesli türkü söyleyerek korkunuzu yenmeye çalışıyorsunuz. AK Parti olarak taraf ve tanımlaması belli, çok kıymetli bir anlayışın ürünü olan Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan MHP’li seçmenlerimiz ve ülkücü kardeşlerimizle, Cumhur İttifakı adayı Özhaseki ile geçmiş ve mazimizle projelerimiz üzerine çalışırken; bir yama görevi üstlenen kişi ve duruşlar hakkında konuşacak vaktimiz bulunmamaktadır."

Özcan, "Bilinmelidir ki; başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli teşkilatımızın teveccüh ve destekleriyle Sayın Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır ve hiçbir tartışmanın konusu da değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

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