Basit ama kullanışlı Sinbo Filtre Kahve Makinesi kullananlar ve yorumları

Kahveyi doğru şekilde demlemek en az kahvenin kalitesi kadar önemli. Hatta çok kaliteli kahve çekirdekleriniz olsa bile eğer kahveyi doğru demlemediyseniz istediğiniz lezzete ulaşamazsınız. Eğer siz de kahve keyfinizi katlayacak ve kolay kullanılan bir filtre kahve makinesi arayışındaysanız Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi bu arayışınızı sonlandırabilir! Ürünle ilgili merak edilen tüm detaylara yer verdiğimiz yazımızda benzer modeller de mevcut. Okumadan karar vermeyin deriz!

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'nin teknik özellikleri

Model Numarası: ‎SCM-2938

Renk: ‎Siyah

Ürün boyutları ve ağırlığı: ‎24 x 17 x 32 cm ve 262 gram

Kapasite: ‎12 bardak

Hacim kapasitesi: ‎1.2 litre

Güç/Watt değeri: ‎800 watt

Malzeme: ‎Plastik, cam

Otomatik kapanma: ‎Hayır

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'ni sizler için yakından inceledik, hazırsanız başlıyoruz! 1.2 litre geniş haznesiyle kalabalık misafirleriniz için hızlı şekilde kahve pişirebilir ve sohbete daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Şık tasarımıyla mutfağınıza hoş bir görünüm kazandıran ürün, ergonomik yapısıyla fazla yer kaplamaz. Sinbo Filtre Kahve Makinesi kullanımı oldukça kolay. Kahve içecek kişi sayısına yetecek kadar su ve kahve eklemeniz yeterli. Makine kısa sürede kahvenizi demler. Size de lezzetli kahvenin keyfini çıkarmak kalır. Modelin Sinbo 2953 Filtre Kahve Makinesi kullanımıyla arasında büyük bir fark yok diyebiliriz. Sürahinin alt kısmında bulunan sıcak tutma özellikli metal levha sayesinde kahvenizi uzun süre sıcak tutabilirsiniz. Böylece siz başka işlerle uğraşsanız bile kahveniz her daim sıcak kalabilir. Damlatma önleyici sistem, kahve sürahisini alırken kahvenin dökülmesini ve etrafın kirlenmesini önler. Kahve haznesi içinde bulunan çıkarılabilir filtresini yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca filtre sayesinde ekstra kâğıt filtre kullanmanıza da gerek kalmaz. Su seviye göstergesiyle kişi sayısına uygun suyu kolayca ekleyip kontrol edebilirsiniz. Açma kapama düğmesiyle cihazı istediğiniz zaman çalıştırabilir ya da kapatabilirsiniz. Cam sürahi kısmında bulunan sap tasarımı, ergonomik olduğu için hazneyi rahat kavramanızı sağlar. Plastik gövde ve cam sürahiden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanmak mümkün.

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'nin avantaj ve dezavantajları

"Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'nin avantajları nedir?" diye merak ediyorsanız buyurun başlayalım:

1.2 litre kapasitesiyle tek seferde 12 bardağa kadar kahve demleyebilirsiniz.

Küçük boyutuyla fazla yer kaplamaz.

Alt kısımda bulunan metal levha, kahvenin uzun süre sıcak kalmasını sağlar.

Damlama önleyici sistemi sayesinde etrafın kirlenmesini önler.

Çıkarılabilir filtresi olduğundan ekstra kâğıt filtreye ihtiyaç duyulmaz. Üstelik filtre su ile kolayca yıkanır.

Su göstergesiyle makineye koyulan su miktarını rahatça takip edebilirsiniz.

Otomatik kapanma özelliği bulunmaması ise Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'nin dezavantajı olarak görülebilir.

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'ni kullananların yorumları

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi yorumlarında en çok beğenilen özelliği, tek seferde 12 bardak kahve demleyebilmesi. Damlama önleyici sistem sayesinde etrafı kirletmemesi de kullanıcı yorumlarında tam not alıyor. Sinbo Filtre Kahve Makinesi kullananların takdir ettiği bir diğer özellik ise çıkarılabilir filtresinin kolayca temizlenmesi. Sinbo Filtre Kahve Makinesi yorumlarından ön plana çıkarılan özelliklerden biri de kuşkusuz kahveyi uzun süre sıcak tutma özelliği. Kullanan hemen herkesin söz ettiği bir diğer fonksiyonu ise su göstergesinin olması. Kullanıcılar kahveye eklenecek suyun seviyesini tam olarak ayarlayabildiği için modeli fazlasıyla beğenmiş. Sinbo Filtre Kahve Makinesi kullanıcılarının hayal kırıklığına uğradığı nokta ise otomatik olarak kapanmaması ve plastik kalitesinin yeteri kadar iyi olmaması.

Sinbo Scm-2938 Filtre Kahve Makinesi'ne alternatif ürünler

1. Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

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Philips HD7461/20 Kahve Makinesi, akıllı başlık özelliğiyle kahvenin aromasını eşit şekilde karıştırır. Bu sayede ilk fincan kahveden son fincan kahveye kadar hep aynı lezzette kahve içebilirsiniz. Damlatmayan tasarımıyla etrafın kirlenmesini önler. LED güç düğmesiyle makineyi kolayca çalıştırabilirsiniz. Filtreyi ve cam sürahiyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. 1.2 litre kapasitesiyle tek seferde küçük boyutlu 15 fincan kahveyi demleyebilirsiniz. Su göstergesiyle su seviyesini takip edebilirsiniz.

2. VESTEL Retro Filtre Kahve Makinesi

Şık tasarımıyla mutfağa güzel bir görünüm kazandıran VESTEL Retro Filtre Kahve Makinesi, güne filtre kahveyle dinç başlamanıza yardımcı olur. 1.5 litre kapasitesi bulunan ürün, sıcak tutma özelliğiyle kahveyi uzun süre sıcak şekilde muhafaza eder. Damlama önleyici tasarımı ise etrafın kirlenmesine neden olmaz. Paslanmaz gövdesi korozyona karşı direnç gösterir. Su göstergesi sayesinde su ayarı rahatça yapılabilir. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır.

3. Arzum AR3046 Filtre Kahve Makinesi

1.25 litre kapasiteli Arzum AR3046 Filtre Kahve Makinesi, 10 ila 12 fincana kadar kahve pişirmenize imkân verir. Cam sürahi damlatma yapmadığı için etrafı kirletmez. Kahve pişirme işlemi tamamlandıktan sonra kahvenin 40 dakika boyunca sıcak kalmasını sağlar. Su seviye göstergesi sayesinde kahve sayısına göre su miktarı rahatlıkla ayarlanabilir. Çıkarılabilen filtresi bulaşık makinesinde kolayca temizlenir. Sağlam yapısıyla uzun yıllar size eşlik eder.

4. Grundig FK 4112 K Kahve Makinesi

Grundig FK 4112 K Kahve Makinesi, dijital zamanlayıcı özelliğiyle önceden belirlediğiniz zamanda kahvenizi demler. Geniş kapasitesiyle tek seferde 12 fincana kadar kahve pişirir. Damlama önleyici tasarımı, etrafa kahve dökülmesini önler. Demlenen kahveyi uzun süre sıcak tutar. Belirli bir süre kullanılmadığında ise makine otomatik olarak kapanır. Böylece hem makinenin zarar görmesini önler hem tasarruf etmenize yardımcı olur.

5. SEVERIN Filtre Kahve Makinesi

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SEVERIN Filtre Kahve Makinesi, ergonomik tasarımıyla fazla yer kaplamaz. Tek seferde 4 fincan öğütülmüş kahve pişirebilir. Cam sürahisi kahvenin sıcak ve taze kalmasına yardımcı olur. Şeffaf su göstergesi sayesinde suyun seviyesini kolayca takip edebilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen makine, korozyona karşı direnç gösterir. Çıkarılabilir filtreyi bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliğiyle belli bir süre kullanılmadığında kendini kapatır.

6. Electrolux EKF3300 Filtre Kahve Makinesi

Electrolux EKF3300 Filtre Kahve Makinesi, 1100 watt gücüyle tek seferde 12 fincan kahve demlemenize olanak verir. Damlama emniyeti sayesinde kahvenin etrafa dökülmesini önler. 40 dakika boyunca çalışan ürün, sonrasında otomatik olarak kapanır. Düşük enerji tüketimiyle tasarruf etmenize yardımcı olur. Şeffaf tasarımı ve su göstergesi özelliğiyle makinenin içindeki suyu rahatlıkla takip edebilirsiniz. Sıcak tutma özellikli cam sürahi sayesinde uzun süre kahvenizi sıcak içebilirsiniz.

7. Hoogar Alman Black Plus Collection Professional Filtre Kahve Makinesi

Hoogar Alman Black Plus Collection Professional Filtre Kahve Makinesi, kahvenizi 30 dakikada hazır hâle getirir. Otomatik olarak kapanır ve enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Damlama önleyici tasarımı sayesinde etrafın kirlenmesine neden olmaz. Isıya dayanıklı erimez kulpu, konforlu kullanım imkânı verir. Şık tasarımıyla bulunduğu ortama güzel bir görünüm kazandırır. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.