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Basit bir cilt problemi olmayabilir! Gözaltındaki mor halkalara dikkat

20.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa bağlı oluşan gözaltı morluklarıyla ilgili şikayetler, pandemiyle birlikte daha da arttı. Uzun süreli bilgisayar kullanımının gözaltında ödem yaratarak mor halkalar olarak kendini gösterdiğini belirten uzmanlar, bu durumu basit bir cilt problemi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Basit bir cilt problemi olmayabilir! Gözaltındaki mor halkalara dikkat

Gözaltında oluşan morluklar genellikle uykusuzluk ve yorgunlukla ilişkilendiriliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Gözaltı morlukları yalnızca bir cilt problemi olarak değerlendirilmemeli. Bu sorun bir semptom olarak vücudun genetik ve çevresel faktörlerden kötü etkilendiğine, saman nezlesi, rinit ve konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret olabilir. Mor halkalar, genetik bir rahatsızlık olarak da ortaya çıkabilir. Mor halkaları kozmetik ürünlerle geçici olarak kapatılabilirsiniz ama bu semptomların dikkate alınmaması bütünsel sağlık açısından sakıncalı” dedi.

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STRESTEN UZAK DURULMALI

Uzmanlar, ileri teknolojilere sahip en yeni tedavi yöntemleriyle genetikten kaynaklanan mor halkaların bile tarihe karışabileceğini belirtiyor. Stresten uzak durarak sağlıklı beslenme ve düzenli uyku biçimi benimseyenlerde tedavi daha kalıcı sonuçlar yaratabiliyor. Bilimsel araştırmalar, kaygı, endişe ve stresin çeşitli cilt sorunlarına kapı araladığını gösteriyor. Pandemi ile giderek yaygınlaşan evden çalışma modeli, bilgisayar karşısında geçirilen süre ve stres seviyesindeki artışa bağlı olarak gözaltı morlukları şikayetlerini artırdı. Genetik faktörlerin yanı sıra, uykusuzluk, aşırı stres, düzensiz beslenme ve yaş almanın da tetiklediği gözaltı morlukları, evden çalışanların kabusu haline dönüştü.

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GENETİK GÖZALTI MORLUĞU BİLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Gözaltı morluklarının başlıca sebebi yaşın ilerlemesi olarak gösterilse de genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle her yaşta görülebiliyor. Sağlıksız beslenmenin yanı sıra, protein, demir, C vitamini gibi eksikliklerin mor halkaların oluşmasına zemin hazırladığını kaydeden Hande Ulusal, tedavi sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İlk etapta beslenme ve uyku düzeninin gözden geçirilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenme biçiminin benimsenmesi ve uykunun düzene oturtulması tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Ardından ileri teknolojilerin gücünden faydalanarak gözaltı morluklarının uzun süren etkili sonuç verecek şekilde tedavi edilmesi mümkün. Eyelit gibi en yeni tedavi yöntemleriyle artık genetik gözaltı morluğu bile tedavi edilebiliyor”

TEMBEL DAMARLAR HAREKETLENDİRİLİYOR

Eyelit tedavisinin gözaltında morluklar oluşmasına neden olan tembel damarları aktif hale getirerek bölgedeki kan dolaşımını hızlandırdığına değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Haftada bir olmak üzere 7 seansta uygulanan bu tedavi yöntemi, bölgede yeni kılcal damarlar örülmesini sağlıyor. Morluğun büyüklüğüne ve direncine göre seans sayıları artabiliyor. Mor halkaların oluşmasına neden olan stres, sağlıksız beslenme, uykusuzluk, aşırı alkol ve sigara tüketiminden uzak durulduğunda tedavi daha kalıcı sonuçlar veriyor” diye konuştu. (DHA)


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Gözaltı
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