HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Basit bir omuz ağrısı sandı hayatından oldu! Önemsiz görmeyin kanserin belirtisi olabilir

Basit bir omuz ağrısı sandı hayatından oldu! Önemsiz görmeyin kanserin belirtisi olabilir

15.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omuz, sırt, boyun ağrıları vücudun en sık ağrıyan bölgeleri arasında bulunuyor. Bu ağrılar genellikle yanlış duruş nedeniyle kaynaklansa da geçmeyen ağrıların altında çok ciddi nedenler yatabiliyor. Omuz ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran bir kadın kanser olduğun öğrenerek hayatını kaybetti.

Basit bir omuz ağrısı sandı hayatından oldu! Önemsiz görmeyin kanserin belirtisi olabilir

İngiltere'de yaşayan 76 yaşındaki ismi belirlenmeyen bir kadın çektiği ağrılar nedeniyle doktora başvurdu. İlk olarak, tıbbi yardım aramadan birkaç hafta önce sol omzu , ön kolu ve dirseğinde ağrı hissettiğini kısa bir süre sonra bu ağrıların sağ tarafına da geçtiğini söyledi. Yapılan testlere göre hastanın yakın zamanda ağrıyı açıklayabilecek herhangi bir travma yaşamadığı, hayati hastalığa neden olacak bir belirti göstermediği söylendi.

AĞRIDAN BAŞKA BELİRTİ GÖSTERMEYEN KANSER OLDUKÇA YAYILMIŞTI

Ekran görüntüsü 2022-09-15 134348

Bununla birlikte, biyopsinin BT taraması, kalıcı öksürük veya nefes darlığı gibi tipik akciğer kanseri semptomlarına sahip olmamasına rağmen , ölümcül bir akciğer kanseri türüne yakalandığını ortaya çıkardı. Adenokarsinom olarak bilinen kanser, akciğerinden omurgasına, kaburgalarına ve böbreküstü bezine yayılarak çok ilerlemişti.Doktorlar kanserin aslında omzuna yayılmadığını, ancak ağrının muhtemelen omurgasındaki kanserli lezyonlardan birinden kaynaklandığını söyledi.

HASTA TEDAVİLERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekran görüntüsü 2022-09-15 134337

Sağlık görevlileri, hastanın "akciğer adenokarsinom metastazlarının şiddetli ilerlemesi" nedeniyle sadece 25 gün sonra öldüğünü söyledi. Akciğer kanseri tedavisi, kanserin tanı anında ne kadar yayıldığına bağlıdır. Tedaviler kemoterapi , radyoterapi ve ameliyatı içerebilir. Vaka raporundaki kadın hastaneye kaldırıldı, steroid ve radyoterapi uygulandı ve ardından bir bakımevine taşındı. Tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

BELİRTİ VERMEDİĞİ İÇİN GEÇ TEŞHİS EDİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-15 134529

Doktorlar, akciğer adenokarsinomunun sıklıkla çok geç bir aşamada teşhis edildiğini söyledi. Bu nedenle, tedavi etkili olamayacak kadar geç verildiği için çok az insan hayatta kalır. Hastalığı olan birçok kişi tipik akciğer kanseri semptomları göstermez, yani sağlık görevlileri başlangıçta hastalık için test yapmayı düşünmezler.

HAYATTA KALMA ORANI AZ

Ekran görüntüsü 2022-09-15 134628

Adenokarsinom, solunum yollarınızın astarındaki mukus üreten bez hücrelerinde başlayan yaygın bir akciğer kanseri türüdür. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında adenokarsinom görülmektedir ve bunların çoğu sigara içen kişiler olsa bile sigara içmeyenlerde de en sık görülen akciğer kanseridir. Yapılan araştırmalra göre adenokarsinom kanser türüne yakalanan insanların iyileşme şansı %8'dir.

ADENOKARSİNOM BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-09-15 134643

  • Sürekli ve şiddetli öksürük,
  • Öksürük sırasında balgam çıkarma,
  • Öksürüğe eşlik eden kanlı balgam,
  • Ses kısılması ve hırıltılı nefes alma,
  • Halsizlik, iştah ve kilo kaybı,
  • Göğüste ağrı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide yanması yaşıyorsanız sebep aramayın! Bunları yemeyinMide yanması yaşıyorsanız sebep aramayın! Bunları yemeyin
Bakan Kurum sosyal konut projesinde son başvuru rakamını açıkladı! İşte merak edilen detaylar...Bakan Kurum sosyal konut projesinde son başvuru rakamını açıkladı! İşte merak edilen detaylar...
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacakSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak
Anahtar Kelimeler:
akciğer kanseri kanser Ağrı tedavi adenokarsinom adenokarsinom nedir belirti ölüm omuz ağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Başı ve kolları kopuk halde bulunmuştu! Yasak aşk çıktı: Birlikte olduklarını söyleyince...

Başı ve kolları kopuk halde bulunmuştu! Yasak aşk çıktı: Birlikte olduklarını söyleyince...

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.