Basit bir omuz ağrısı sandı hayatından oldu! Önemsiz görmeyin kanserin belirtisi olabilir

İngiltere'de yaşayan 76 yaşındaki ismi belirlenmeyen bir kadın çektiği ağrılar nedeniyle doktora başvurdu. İlk olarak, tıbbi yardım aramadan birkaç hafta önce sol omzu , ön kolu ve dirseğinde ağrı hissettiğini kısa bir süre sonra bu ağrıların sağ tarafına da geçtiğini söyledi. Yapılan testlere göre hastanın yakın zamanda ağrıyı açıklayabilecek herhangi bir travma yaşamadığı, hayati hastalığa neden olacak bir belirti göstermediği söylendi.

AĞRIDAN BAŞKA BELİRTİ GÖSTERMEYEN KANSER OLDUKÇA YAYILMIŞTI

Bununla birlikte, biyopsinin BT taraması, kalıcı öksürük veya nefes darlığı gibi tipik akciğer kanseri semptomlarına sahip olmamasına rağmen , ölümcül bir akciğer kanseri türüne yakalandığını ortaya çıkardı. Adenokarsinom olarak bilinen kanser, akciğerinden omurgasına, kaburgalarına ve böbreküstü bezine yayılarak çok ilerlemişti.Doktorlar kanserin aslında omzuna yayılmadığını, ancak ağrının muhtemelen omurgasındaki kanserli lezyonlardan birinden kaynaklandığını söyledi.

HASTA TEDAVİLERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, hastanın "akciğer adenokarsinom metastazlarının şiddetli ilerlemesi" nedeniyle sadece 25 gün sonra öldüğünü söyledi. Akciğer kanseri tedavisi, kanserin tanı anında ne kadar yayıldığına bağlıdır. Tedaviler kemoterapi , radyoterapi ve ameliyatı içerebilir. Vaka raporundaki kadın hastaneye kaldırıldı, steroid ve radyoterapi uygulandı ve ardından bir bakımevine taşındı. Tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

BELİRTİ VERMEDİĞİ İÇİN GEÇ TEŞHİS EDİLİYOR

Doktorlar, akciğer adenokarsinomunun sıklıkla çok geç bir aşamada teşhis edildiğini söyledi. Bu nedenle, tedavi etkili olamayacak kadar geç verildiği için çok az insan hayatta kalır. Hastalığı olan birçok kişi tipik akciğer kanseri semptomları göstermez, yani sağlık görevlileri başlangıçta hastalık için test yapmayı düşünmezler.

HAYATTA KALMA ORANI AZ

Adenokarsinom, solunum yollarınızın astarındaki mukus üreten bez hücrelerinde başlayan yaygın bir akciğer kanseri türüdür. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında adenokarsinom görülmektedir ve bunların çoğu sigara içen kişiler olsa bile sigara içmeyenlerde de en sık görülen akciğer kanseridir. Yapılan araştırmalra göre adenokarsinom kanser türüne yakalanan insanların iyileşme şansı %8'dir.

ADENOKARSİNOM BELİRTİLERİ