Basit önlemlerle çocukları hastalıktan korumak mümkün

İSTANBUL, (DHA)- Bu aylarda dirençli ateşle birlikte hekime başvuran çocukların önemli bir kısmında gribal enfeksiyonlar, yani influenzanın görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler görülebilir. Bu durumda ailelerin paniğe kapılmamaları ve hekime başvurması önemli” dedi.

Çocuklarda hastalığın yayılmasının en önemli nedenlerinden birinin, çocuk hastayken okula gönderilmesi olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, "Çocuk biraz iyileşme belirtisi gösterdiğinde, hemen okula giderse, okulda temasta olduğu kişilere enfeksiyonu bulaştırabilir" dedi.

GEREKSİZ İLACA DİKKAT

Bu noktada ebeveynlerin yaptığı en önemli hatanın, belirtileri gidermek için gereksiz ilaç kullanmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Filiz Bakar, “Oysa enfeksiyonların büyük kısmı, viral enfeksiyonlar olduğundan antibiyotik kullanmanın gereği yoktur. Aksine, gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnci artırır. Ancak, çocuk ateş ve ağrı nedeniyle çok huzursuzsa ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu noktada en doğrusu, gereksiz ilaç kullanmamak ve hekime zamanında başvurmak olacaktır” diye konuştu.