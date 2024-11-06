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  4. Basit sanılıyor ama beyin yapısını mahvediyor! Erken önlem alınmazsa demans ve hafıza kaybını tetikliyor

Basit sanılıyor ama beyin yapısını mahvediyor! Erken önlem alınmazsa demans ve hafıza kaybını tetikliyor

06.11.2024 15:18
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Uyku günlük hayatın ve sağlığın en önemli parçalarından biri. Haliyle düzensiz uyku da sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Uykusuzluğun özellikle beyine olumsuz etkisi var. Gençlik dönemindeki düzensiz uykunun yaşlılıkta beyin sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor." dedi.

Basit sanılıyor ama beyin yapısını mahvediyor! Erken önlem alınmazsa demans ve hafıza kaybını tetikliyor

Uyku düzensizliğinin hayatın her anını etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Vedat Göral, "Kalitesiz bir uyku gençlikte anlaşılmasa da yaşlılık döneminde ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beyinde bulunan glimfatik sistem, uykusuz kalan kişilerde yeteri kadar çalışmadığı için beynin fonksiyonlarının bozulmasını, beynin küçülmesini, demansı ve hafıza kaybını tetikliyor. Uyku düzenine genç yaşlarda özen göstermenin, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı için kritik önem taşıyor." diye konuştu.

‘UYKU KALİTESİ BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR’

uyku apnesi

Sağlıklı bir beyin için düzenli uyku süresinin ideal seviyede olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

İDEAL UYKU SÜRESİ

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Uyku düzeninin beyindeki glimfatik sistemin sağlıklı çalışmasını desteklediğini ve bu sistemin uyku sırasında toksinleri temizlediğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, ideal uyku süresinin 7 saat olduğunu belirtti. Prof. Dr. Göral, "Gereğinden fazla veya eksik uyku, beyin sağlığı açısından zararlı. Oda sıcaklığı, ışık koşulları gibi etkenler de uyku kalitesini artırmak için dikkate alınmalıdır." dedi.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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uyku
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