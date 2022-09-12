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Basit tırnak testi ile kanseri önceden teşhis etmeniz mümkün! Akciğer kanseri için önemli bir adım

12.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en risk taşıyan hastalığı haline geldi. Kanser vakalarında gün geçtikçe artış meydana geliyor. Bu sebeple kanseri önceden teşhis etmek ve uygun tedaviyi izlemek önem taşıyor. Akciğer kanserini tırnak testi ile anlamak mümkün olabiliyor. Bu kolay test hayatınızı kurtarabilir.

Basit tırnak testi ile kanseri önceden teşhis etmeniz mümkün! Akciğer kanseri için önemli bir adım

Oldukça yaygın görülen akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde üst sıralarda yer alıyor. Sigara kullanmak gibi zararlı yaşam alışkanlıkları kanser riskini artırıyor. Kanserin belirtileri hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis edebilmek hayati önem taşıyor. Akciğer kanserinin belirtileri arasında parmak çomaklanması yer alıyor. Uzmanlar evde yapacağınız tırnak testi ile parmak çomaklanmasını tespit edebileceğinizi belirtiyor.

ELMAS TESTİ UYGULAMASI

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“Elmas boşluk” parmak testi veya Schamroth pencere testi olarak bilinen bu yöntem, akciğer kanserini erken tespit etmeyi amaçlıyor. Parmak testi, bir kişinin tırnak etleri arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını kontrol etmek için tırnaklarını bir araya getirmesini içeriyor. Parmağın çomaklaşması, parmak uçlarının kademeli olarak şişmesiyle oluşur. İlk ortaya çıkan şey, tırnağın tabanının yumuşaması ve tırnak yatağının yanındaki cildin parlamasıdır. Daha sonra tırnaklar normalden daha fazla kıvrılmaya başlar, bu da yandan bakıldığında görülür. Son olarak parmakların uçları büyür ve şişmeye başlar. Son aşamanın parmakların yumuşak dokularında sıvı toplanması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir.

Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı, "Bu elmas şeklindeki pencereye sahip olmamak akciğer kanserini otomatik olarak göstermese de bir semptom olabilir" diyor.

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Nasıl yapılır?

  • İşaret parmaklarınızın tırnaklarını birleştirin.
  • Ardından, ışığın geldiği kütikülleriniz arasında elmas şeklinde küçük bir boşluk arayın.
  • Parmakların uçları normalden daha büyük olabilir ve tırnaklar kavisli olabilir.
  • Boşluk yoksa ve tırnak yatakları birbirine değiyorsa, bu parmak çomaklanmasının işaretidir.

AKCİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

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  • İki veya üç hafta sonra geçmeyen bir öksürük
  • Kötüleşen uzun süreli öksürük
  • Geri gelmeye devam eden göğüs enfeksiyonları
  • Kan tükürme
  • Nefes alırken veya öksürürken ağrı veya ağrı
  • Kalıcı nefes darlığı
  • Kalıcı yorgunluk veya enerji eksikliği
  • İştahsızlık veya açıklanamayan kilo kaybı

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPILACAKLAR

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  • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak
  • Pozitif düşünmek ve stresten uzak durmak
  • Radyasyondan kaçınmak
  • Katran, benzin, boya maddeleri, asbest vb. maddelerin solunmamasına dikkat etmek
  • Hava kirliliğinden uzak durmak
  • Sağlıklı beslenme düzenini korumak

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akciğer kanseri kanser parmak belirtileri ölüm teşhis test
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