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Bask bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişim halktan destek bulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 00:53 | Son Güncelleme

İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian kenti ile 4 küçük yerleşim yerinde yapılan ve yasal geçerliliği olmayan bağımsızlık yanlısı halk oylamasında katılım sadece yüzde 12,46 oldu

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetiminin bazı yerleşim yerlerinde yapılan ve yasal geçerliliği olmayan bağımsızlık yanlısı halk oylamasına katılım yüzde 12,46'de kaldı.

Bask bölgesindeki ayrılıkçı "Gure Esku Dago" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı ve Bask özerk yönetimi hükümetinin desteğiyle San Sebastian kentinde ve 4 küçük yerleşim yerinde halk oylaması yapıldı.

Gure Esku Dago yetkilileri, "Bask vatandaşının kendi kendine ve özgürce siyasi geleceğine karar vermesini ister misin?" sorusunun yöneltildiği halk oylamasına katılımın yüzde 12,46 olduğu açıklandı. Benzer halk oylamaları geçmiş yıllarda Bask'taki farklı yerleşim yerlerinde yapılmıştı. Bu seferki halk oylaması, ilk kez bölgedeki büyük bir şehirde gerçekleşmesi bakımından önem taşıdı. Bask'taki üç büyük kentten biri olan San Sebastian'daki katılım oranınin ise yüzde 13,10 olduğu bildirildi.

Resmi olmayan sonuçlarına göre, halk oylamasında yüzde 97'den fazla "evet" çıktı.

- Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden Bask'taki halk oylamasına destek

Bu arada bağımsızlık yanlısı girişimleriyle İspanya'nın siyasi gündeminde ilk sırada yer alan Katalonya özerk yönetimi hükümetinden üst düzey yetkililer Bask bölgesindeki halk oylamasına destek verdi. Katalonya özerk yönetiminden bazı siyasetçiler San Sebastian'a gelerek halk oylamasına "gözlemci" olarak katıldı.

Katalonya özerk yönetimi başkanı Quim Torra da halk oylamasına destek vermek için 14 Kasım'da San Sebastian'a yaptığı ziyarette, Bask milliyetçilerine Katalan milliyetçilerle "birleşme" çağrısında bulunmuştu. Torra, Basklar ve Katalanların birlikte hareket etmeleri halinde "daha güçlü ve özgür" olacaklarını savunmuştu.

İspanya merkez hükümeti ise Bask bölgesindeki halk oylamasına ilişkin hiçbir değerlendirmede bulunmadı.

Bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında Bask ve Navarra bölgelerinde şimdiye kadar 209 yerleşim yerinde benzer halk oylaması yapıldı. Bu şekilde konunun gündemde tutulması ve halkın desteğinin artırılması hedefleniyor. Ancak İspanya'da yayınlanan anketlerde, özellikle ETA terör örgütünün eylemlerini sonlandırmasının ardından bağımsızlık yanlısı girişimlere Bask halkının desteğinin giderek azaldığı görülüyor. Son olarak 9-26 Mayıs tarihlerinde Bask Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyenlerin oranının yüzde 9'a kadar düştüğü, özerklik haklarının genişletilmesi isteyenlerin oranını da yüzde 28 olduğu sonucu çıkmıştı.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1960'lı yılların başında terör eylemlerine başlayan ve 900'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA örgütü, 2011 Ekim'inde silahlı faaliyetlerini tamamen bırakmış, 2017 Mart'ında silahlarını teslim etmiş ve mayıs ayında da kendini feshettiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık yanlısı girişimler Bask bölgesi İspanya

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