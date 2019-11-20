Başka bir aracın çarptığı otomobil, berber dükkanına girdi

Kahramanmaraş'ta başka bir aracın arkadan çarpması ile kontrolden çıkan otomobil berber dükkanına girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası tarafların yakınları arasında kavga çıktı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 46 EL 794 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Tekin G.'nin kullandığı 46 DP 722 plakalı otomobile çarptı. Tekin G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil sağ taraftaki Furkan Aksu'nun işlettiği berber dükkanına girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan Tekin G., ambulansla hastaneye götürüldü. Furkan Aksu, olay sırasında iş yerinde gazete okuduğunu, fren sesi duyunca kalkıp bakmak istediği sırada otomobilin iş yerine doğru geldiğini görünce arka tarafa kaçıp kurtulduklarını söyledi.

Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza sonrası tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

