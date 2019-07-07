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Başka bir kızın bıçaklı saldırısına uğrayan genç kız ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Samsun’da 18 yaşındaki kızın bıçaklı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki kız ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalesi 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi.

Başka bir kızın bıçaklı saldırısına uğrayan genç kız ağır yaralandı

Samsun’da 18 yaşındaki kızın bıçaklı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki kız ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalesi 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.A.’nın bıçaklı saldırısına uğrayan Gaye U. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gaye U., ameliyata alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Gaye U., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. A.A. ise, polis tarafından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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