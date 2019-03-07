"Başka bir partiden aday oluyorsan bileğine, yüreğine güveneceksin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bizim içimizden çıkıp başka bir partiden aday oluyorsan önce bileğine, yüreğine güveneceksin. Bizim üzerimizden böyle algılarla çalışma yapmayacaksın."dedi

Sarıeroğlu, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde MHP'nin Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı'nın seçim irtibat bürosu önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, herkesin Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin dört bir yanında var güçleriyle çalıştıklarını belirten Sarıeroğlu, "Milletimiz, bayrağımız, vatanımız, ezanımız için kurduğumuz Cumhur İttifakımızın 31 Mart akşamında zaferle çıkması hepimizin en büyük arzusu, hedefi." ifadesini kullandı.

Kalkınmanın yerelden başlayacağını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kalkınma hamlesini yerelden başlatabilmemiz için illerimizde, ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nın damgasını vurmamız gerekiyor. Adana olarak uzun yıllardır bir uyum hayali kuruyorduk. İlk defa o uyumu yakalayacağımız bir fırsatla karşı karşıyayız. Biz diğer partiler gibi kirli hedefler, planlar, arka planda farklı, kapı önünde farklı konuşan bir anlayışla hareket etmedik. Bizim ittifakımızı milletimiz kurdu. Hem Adana'da hem Türkiye genelinde genel merkezler düzeyinde 15 Temmuz akşamı, o ihanet gecesinde, kara gecede omuz omuza sokaklardaydık. Vatandaşlarımız her yerde akın akın sokaklara indiler. O hainlere geçit vermediler. Tekrardan ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize nasıl sahip çıkılırmış hem o hainlere hem de dünyadaki onların uzantılarına gösterdiler. Cumhur İttifakı o gece kuruldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığına ilk gelenlerdendi."