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  4. Başka durumlarla karıştırmayın: Crohn hastalığı çok tehlikeli! Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?

Başka durumlarla karıştırmayın: Crohn hastalığı çok tehlikeli! Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?

24.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karın ağrısı ve ishal birçok hastalığın yaygın belirtileri arasında bulunuyor. Genellikle üşütmeden dolayı olduğu düşünülen bu rahatsızlıklar ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Crohn hastalığının yaygın belirtileri arasında da karın ağrısı ve ishal şikayetleri bulunuyor. Bu durumları sık sık yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

Başka durumlarla karıştırmayın: Crohn hastalığı çok tehlikeli! Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?

Toplum crohn hastalığı hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Oysa ki crohn hastalığı tüm vücut sistemini ele geçiren en zor hastalıklardan. Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalık. İnsanlar arasında binde 2 olarak görülen bu hastalık ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin her alanında görülse de genellikle bağırsaklarda ortaya çıkıyor. Crohn hastalığının belirtileri günlük olarak sık sık yaşadığımız rahatsızlıklardan olduğu için bu hastalığı teşhis etmek zorlu olabiliyor. Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülüyor. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok birey mevcut.

CROHN HASTALIĞI BELİRTİLERİ

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  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Ateş
  • Anüs çevresinde çatlak oluşumu
  • Dışkıda kan ve iltihap

CROHN HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

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Chron hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda hastalığa sahip ebeveynlerin çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığının normalden 14 ila 15 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Bulaşıcı bir hastalık olmayıp hastalıklı bir kişiden sağlıklı bir kişiye herhangi bir şekilde Chron hastalığının bulaşması söz konusu değildir. Birtakım virüs ve bakteri türevi ajanların vücudun savunma sistemini etkileyerek hastalığın oluşumunda rol oynadığı düşünülse de bu konuda henüz yeterli derecede kanıt yoktur. Yine aynı şekilde stresli yaşamın da hastalığın oluşumu üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.

CROHN HASTALIĞI TEDAVİSİ

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Chron hastalığı, hiçbir zaman tam olarak iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalıktır. Hasta bireyler, Chron hastalığının alevlendiği ve durgunlaştığı çeşitli periyotlar geçirir. Alevlenme dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi uygulanan hastalarda hastalık önlenemese de yol açtığı semptomların minimuma indirilmesi mümkündür. Bunun dışında Chron hastalığının yaklaşık olarak %50 - %70'lik kısmı yaşamları boyunca en az bir kez cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi müdahale tercih edilmektedir. Chron hastası bireyler, yaşamları boyunca özel bir beslenme planı çerçevesinde hareket etmelidir.

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