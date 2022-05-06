HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Başka hastalıkları taklit edebiliyor! Yumurtalık kanseri hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

Başka hastalıkları taklit edebiliyor! Yumurtalık kanseri hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

06.05.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurtalık kanseri ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin kadında görülüyor. Başka hastalıklarla karıştırılabilen yumurtalık kanseri belirtilerine karşı çok dikkatli olunması gerekmektedir. Dünyada kadın kanserleri arasında 7. sırada yer alan yumurtalık kanseri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş üstü kadınlarda meme kanserinden sonra 2. sırada görülüyor.

Başka hastalıkları taklit edebiliyor! Yumurtalık kanseri hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

Ülkemizde de her yıl yaklaşık 4 bin kadında teşhis edilen yumurtalık kanseri, jinekolojik kanserler arasında rahim kanserinden sonra 2. sırada geliyor. Herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için genellikle geç dönemde tespit ediliyor. Hastaların büyük çoğunluğunda tanının ileri evrede konulması nedeniyle en ölümcül kanserler arasında yer alıyor.

YUMURTALIK KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Oysa erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde 80-90’lara varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Demirci, yumurtalık kanserine ne kadar erken teşhis konulursa tedavisinde de o oranda başarı sağlanabildiğini belirterek, “Bu kanserin erken teşhis edilmesinde ise her yıl düzenli olarak yapılan jinekolojik kontroller büyük önem taşıyor. Erken teşhis için dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise yumurtalık kanserinin belirtilerinde zaman kaybetmeden hekime başvurmaktır.” diyor.

1

YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ

Yumurtalık kanserinin belirtileri sinsi oluyor, zira genellikle gastrit, ülser, hazımsızlık, kronik kabızlık ve kolit gibi mide-bağırsak hastalıklarının yakınmalarıyla karışıyor. Hastalar önce dahiliye polikliniklerine başvurdukları için tanı ve tedavide gecikme yaşanıyor.

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Demirci, bu nedenle her 3 yumurtalık kanserinden 2’sine ileri dönemde tanı konulabildiğine dikkat çekerek, “Dolayısıyla yumurtalık kanserinde erken tanı için özellikle adet düzensizliği, karın ağrısı, karında şişlik, kasıkta dolgunluk veya ağrı, gaz ve kabızlık gibi yakınmalarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanına da başvurmak gerekiyor. Yapılan jinekolojik muayene, ultrason takibi, hastadan alınan detaylı öykü ve kan tahlilleri sayesinde bu kanser türüne erken tanı konulabiliyor.” diyor.

3

KESİN TANI AMEŞİYAT SIRASINDA KONUYOR

Yumurtalık karın içinde yer alan bir organ olduğu için bu kanserin kesin tanısı; ameliyat sırasında dokunun alınıp, aynı anda patoloji uzmanının bu örneği ameliyathanede değerlendirmesiyle konuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Demirci, ameliyat sürecinin patolojik değerlendirmeye göre devam ettiğini belirterek, “Eğer hastalık sadece yumurtalıkla sınırlıysa, iyi huylu tümör ya da kist ise ameliyat sonlandırılıyor. Kötü huylu olması halinde ise ileri cerrahiye geçiliyor.

4

Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve varsa karın zarı ile bağırsak yüzeylerinden kitleler alınıp lenfadenektomi (kanserli olan lenf düğümlerini ortadan kaldırmak için uygulanan bir cerrahi yöntem) yapılıyor. Bu işlemlerle, var olan tümör yükünü sıfıra indirmek amaçlanıyor. Erken evre yumurtalık kanserinde sadece cerrahi tedavi yeterli gelirken, ileri evrede ise kemoterapi yöntemine de ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde yeni ilaçların da kullanılması ile kemoterapi etkili bir tedavi yöntemi haline gelmiştir” diyor.

YUMURTALIK KANSERİNDE KİMLER RİSK ALTINDA?

Yumurtalık kanserinin neden oluştuğu henüz net olarak tespit edilemese de aşağıda yer alan faktörlerin riski artırdığı belirtiliyor:

  • Menopozda ya da 50 yaşın üzerinde olmak
  • Erken adet görmek
  • Menopoza geç girmek
  • Doğum yapmamış olmak
  • Ailede yumurtalık ya da meme kanseri öyküsünün olması
  • BRCA1 ya da BRCA2 gen mutasyonları taşımak
  • Çikolata kisti varlığı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...
SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyorSON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor
Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

İlginizi Çekebilir

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.